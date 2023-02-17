日前林智堅不服雙碩士被撤銷，向教育部投訴，但被教育部駁回，教育部駁回判決文更是打臉林智堅，文中表示：「審議委員發現訴願人（林智堅）不僅無法明確回答論文基本研究方法之數學模式或方程式之來源、其內容意義、源自於何人之研究成果或文獻，甚至在研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處…實難能令人相信訴願人確有此研究能力」。上述判決文再次宣判林智堅的死刑，林智堅的論文就是抄襲。

但令人遺憾的是民進黨毫無羞恥之心，最初林智堅論文抄襲風波延燒時，民進黨選擇力挺林智堅，甚至還嗆聲說要對幹台灣大學到底。想想原來民進黨上下就是有樣學樣，蔡英文連自己的論文內容都說不清楚！還是可以當選！這讓林智堅鐵了心有樣學樣！就是要硬拗欺騙選民到底。

但當網路上再次掀起檢討林智堅的聲量，有誰還記得蔡壁如的冤情？

林智堅論文事件，主要因選舉而起，但蔡壁如本次並未參選任何公職選舉，卻無緣無故受到綠營側翼王浩宇之檢舉，這已經讓本件事件充滿了疑點，最弔詭的地方即是德明科大學也未能接受蔡壁如之詳細答辯，卻僅憑王浩宇之相關指控，就做出令人遺憾之決議，這也令人不免懷疑，本案有著頗深的政治力介入，近日舉辦蔡壁如第二次申覆會議，蔡壁如為了本次的申覆報告煞費苦心，等同又寫了第二次論文！但第二次的申覆已逾月餘，至今學校還是沒有消息回應。

蔡壁如的論文，其內容大數據統計分析乃是依照台北市民意代表們的臉書發文分類，區別出各民意代表對於公共措施的關注度。其中需要利用大數據軟體的導入資訊，由電腦匯出數據來研究而產出論述。蔡壁如深信自己寫的論文，絕對經得起挑戰，但沒想到卻被學校逕自先向媒體宣布抄襲、且還被粗暴地撤銷了碩士學位。

並且蔡壁如的論文比對之下相似度16%，學校到底是什麼理由非置她於死地不可？這也令人質疑，學校到底是依照哪一條規範，可以在多位教授的多次口試通過後認定通過的論文，並頒發畢業證書多年後，又是怎樣的「壓力」下完全不維護學生的權益？（作者為民眾黨中央委員張凱鈞、YouTuber大媽老司機）

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