ChatGPT突然大爆人氣，12月、1月兩個月下載數過億，破了TikTok歷時7個月下載數過億的世界紀錄數倍有餘。

ChatGPT是陽春白雪。問了玩過ChatGPT的數位友人，被告知這是大型智能話語應用程式。玩文的，ChatGPT給你標準答案，替你寫交差文章，學生們都愛用；玩理工的，ChatGPT不僅會替你做題，還會編軟件程式，比如公司雇了10位工程師，有了ChatGPT之後，用1位玩ChatGPT編程，9位解僱，效率提高了10倍。吾友又發給我幾份他們親自用ChatGPT玩文的成果。讀之，覺得是一篇篇語言通順，洗掉文彩的四平八穩小文。

感覺確實適合學生們、亦或工程師們使用；即是小知們喜好的小陽春白雪。之所以這麼說，是直感喜好下里巴人的大眾不需要標準作文，也不玩理工，不編程；又是自我感覺，吾等大知只寫獨往獨來文字，還喜好吟出點兒文彩，天生討厭標準作文，討厭四平八穩文。

那麼問題來了：

一是，小知們有多少人口？多大市場？限於小知們玩，全世界也就是1億、2億人規模的市場吧。

十年前微信是怎樣火起來的？記得微信起步時，比別家SNS多了一個電話留言這麼個古老功能。我曾經鄙視其落後；不過轉念一想，中國10億寫漢字造短文都覺得有點兒苦的大眾們，人人都可以簡簡單單地用語音輸入了！微信不是心向小知，而是心念大眾，不火就沒天理了！

相比小知們，大眾們玩大型智能話語應用程式幹啥事兒呢？無事可做吧。如何能想像大眾會如玩微信、玩抖音TikTok、玩網遊那樣玩ChatGPT嗎？

二是，ChatGPT如果沒有微信、抖音TikTok等的會讓人玩上癮的機制設計，天天玩的人恐怕不多。我問馬上玩起了ChatGPT的吾友：「上癮嗎？」吾友答：「不上癮。」不會上癮，不屬於天天要玩的玩意兒，那玩幾次，過了新鮮勁兒也就沒人玩了。那兩個月過億的下載率世界紀錄恐怕就是眼前的嚐鮮兒風吧，颳過了也就息了。

三是，人類視覺、腦神經系統的當代進化史，我這一代（50歲以上？）是文字眼、文字腦，文字思維。比如我喜看文字新聞，掃一眼就抓住了關鍵詞句，就知道時事變化了，這就是「一目十行」。而看視頻新聞時則需忍耐到語音全說完才聽到關鍵詞句，聽了一堆廢話，浪費了生命。

但是我下一代人（40歲以下？），他們玩Instagram，玩抖音TikTok，是形象腦、形象思維。最人氣的SNS從文字的推特、微博、臉書換代至Instagram、抖音TikTok，正顯示了人類視覺、腦神經系統的當代進化。而ChatGPT是文字顯示、文字思維，不是視頻顯示、形象思維。這是落後了一個時代。如何會博得青少年的喜好？如何會有長久的人氣？

四是，ChatGPT尚未找到營利模式，或說經營模式。說是要搞一個收費檔，月20美元=140元人民幣。小知們會月花20美元天天看幾個四平八穩的標準答案、一定正確的說教文嗎？

五是，ChatGPT類大型智能話語應用程式本質上是工程師為了工程師的極大提高理工研發及產業量產效率，極大提高勞動生產率的公共建設。

因此，其經營模式不是以大眾市場為對象的，在大眾市場是不具備營利能力的；應是以產業市場、理工研發市場為對象，為產業界、科技界服務並收費。

所以文科就別湊熱鬧把抄作業、省時交稿什麼的也列入為提高頭腦效率之大義之上了，還是花點時間，練活大腦才是有益的。

因為是公共建設項目，比如「東數西算」工程，國家在政策和資金上支持智能基建，民企輕裝上陣，百舸爭流，活用ChatGPT，競爭生態建設，競爭世界市場。

（作者為日本法政大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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