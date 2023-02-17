郭台銘近日和王金平會面，拋出一句「當時想為國家為人民做點事情，但也許年輕氣盛、一時衝動，不過牽涉不到道不道歉的問題」，重點在沒有道歉的問題這句話。

而這句話聯想到4年前郭董和韓國瑜競爭總統提名初選輸了，卻憤怒地「聲明退出國民黨，嗆國民黨分贓、腐朽」，郭此次又一次地重擊國民黨，其造成國民黨的傷害不可謂不大，簡單說：樂了民進黨，亂了國民黨，刺了朱、侯。

一、給人予取予求之態。郭董日前說他在等「國民黨想出一套讓他回黨參選總統大選的辦法」，這句話當然是表達他期待參選大位的態度，但卻給人好像國民黨不給他一個舞台或不給他一個轎子，他不好回娘家，顯示不出他的重要與份量。

為此，有人說「郭董有錢就任性」，我認為他還太隨性，回想他4年前罵了國民黨「分贓、腐朽」，退出國民黨；現在要給他「一套回娘家的辦法」，還說「沒有道歉的問題」，4年前他已68歲了，還「年輕氣盛」，這些都是任性與隨性而來，而所以敢於如此，都因他財大氣粗所致。

正因有錢即想予取予求，不用道歉、不顧體制、不管觀感、不見大局，想當然爾，有何不可。郭董如此踐踏國民黨，無視社會觀瞻，藐視國民黨人，國民黨可以任其如此嗎？任之，無黨無紀，即之，勝負堪慮，處之，猶有前景。

二、傷到朱的顏、探知侯的態、攪亂黨的排局。4年前郭以「贓、腐」退出國民黨，已重創國民黨的形像，此時以「辦法、無歉」要風光回黨，拉高自己身價（辦法），無視歉意之重（無歉），如此，致朱立倫主席顏面於何地？

上述郭董的動作，看似無關侯友宜，其實不是在以此逼侯表態嗎？就此好進行他的逐鹿之動，亦可窺知侯的意向與態度；傷朱刺侯之旨，在於攪動朱侯的心田，逼出他們的深處；擾亂黨的安排與布局，讓原本沒有他的因素，形成三腳督（朱侯郭）之勢。如此，郭就有山頭可操，其群亦有機可趁，近日其營參選立委之風已出，正是郭以母雞帶小雞的前哨戰，後戲殊值觀察。

三，給民進黨見縫插針的機會。郭台銘拉王金平造勢這個旋風，引來媒體許多的報導，談話節目競相論戰，這股氣氛，已帶出國民黨的大位之戰的風潮，如此也顯露出可資攻堅與破壞之處。

近日綠營名嘴已加大力度與幅度，批郭霸道無情輾壓國民黨；訕笑朱無力擋郭，任其操弄，回擊無力，亂局難收；諷侯緩步猶豫，無局無動，僅於代誌，何能大位。民進黨是一個嗜血政黨，見此國民黨初期之亂與紛，從縫插入，深針到骨，豈會無穫可收。

相信民進黨已磨刀霍霍正在想，何處是上肉之地，何時是揮刀之最，刀深何入、何傷、何害，刻正精算盤估之中，刀起人落，值得觀之。

總之，郭此次動作如何傷國民黨，簡單說：給了民進黨插國民黨的針，刺了朱侯的痛，可能傷到自己的瑕，可謂害己、害黨、害朱侯，HIGH了民進黨。

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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