鴻海前董事長郭台銘，雖然沒有說出「我要選」這三個字，但是種種鋪排跟發言，等於已經表態，他要代表國民黨，出戰2024，包括他說，2019年時年68歲的他，是「年輕氣盛」，選擇退黨。

郭台銘的支持度當然是高的。第一、他是科技企業家，台灣社會對企業家本就尊敬，對科技業更崇拜。第二、他在2022年，以鴻海跟永齡基金會的錢，買輝瑞疫苗捐給台灣，所以很多人覺得欠他的情。

可是，郭台銘面前，不是沒有障礙。國民黨內、中時社論、跟媒體人董智森董哥等，也都指出過他的問題。我認為，無論郭台銘民調再高，都得擺平幾個特大號的問題。

第一、吳敦義以「榮譽黨員」的禮遇，讓郭台銘在2019年入黨。可是郭台銘在黨內初選失敗以後，卻痛斥國民黨「腐朽分贓」，然後立刻憤而退黨。所以，他加入與退出國民黨的目的，很清楚，只是為他自己的得失，國民黨只是他的工具。

第二、國民黨規定，退出以後，要滿4年才能新入黨。入黨滿4個月，才能登記參選。所以，最快郭台銘也只能在2024年1月，才能登記。如果按照規定，郭台銘這一次，是絕無可能參選了。所以，國民黨還得要為他修改遊戲規則才行。碰到郭台銘，必須轉彎？這是郭台銘擺出來的態度？這樣的態度，對郭台銘不見得有利。

第三、好，國民黨修改規定，讓郭台銘有資格參加黨內初選，就可以了嗎？還是郭台銘要的是，國民黨撇開其他人，直接讓他拿到代表國民黨的權力？如果這樣，是不是國民黨的黨格，也就徹底呵呵了？當然，因為他的民調高，所以，也會有支持者認為，「只有贏，才是真理」，只要拉下民進黨，一切都有正當性。但是，為一人量身訂做遊戲規則，還是會引起眾多不平之鳴，也會有後座力。

第四、2022年，民間買輝瑞疫苗，有台積電跟慈濟，並不是郭台銘而已，而郭台銘買的輝瑞疫苗，用的是鴻海股東跟永齡基金會的錢，並不是郭台銘自己的錢。

第五、根據郭台銘的說法，跟輝瑞談判的時候，他承諾要跟輝瑞買3000萬劑疫苗。他到底是代表鴻海承諾要買3000萬劑，還是代表永齡基金會？還是代表台灣承諾？那麼，當時台灣當局有授權給他，承諾要買足3000萬劑嗎？如果沒有，為什麼郭台銘可以去承諾輝瑞BNT呢？

第六、政商分際。永齡基金會因為疫苗，而跟輝瑞BNT建立關係，又展開了更深度的合作。現在，BNT跟永齡基金會合作，要在台灣設立mRNA癌症疫苗臨床試驗中心。這當然是醫療領域，但也是商業領域，大家都知道，輝瑞BNT新冠疫苗的利益有多大。郭董可以認為BNT是世界最好，甚至是唯一可信賴的疫苗公司，在任何場合都為輝瑞BNT疫苗爭取。但現在又要從政了，這個商業合作關係，不礙眼嗎？沒有利益衝突嗎？

第七、企業家的分際，跟政客的分際，有太大的不同，衡量的標準，也大有不同。權力跟金錢，高度集中在一個人，合適嗎？郭台銘在科技業，確實有極大成就。但是，霸氣總裁，是不是可以，也應該獲得人民信任？又能擺脫過去的利益糾葛，跟偏見與私心嗎？鴻海富士康，在許多國家跟地區都有商業利益，也跟許多企業有商業衝突，即使郭台銘不再是名義上的鴻海老闆，難道鴻海的利益，不會干擾郭台銘的判斷嗎？

雖然國民黨的遊戲規則，已經變成一個任人打扮的娃娃。但，連最後的底線都不能守住，可能就連最後的尊嚴，也都守不住了。

跟國民黨有關的人裡面，郭台銘跟侯友宜民調最高。但兩個人，也都各自有待克服的門檻，兩人在兩岸問題，也都各有短板，郭台銘在香港事件的立場，更讓人質疑，所以，最終，還是會回頭考驗國民黨支持者，跟朱立倫。

但是，金權政治，難道是台灣終極的結局嗎？當年，馬英九一當選，周美青連公營銀行法務處長的位子都放棄，提前退休。是為什麼？不就是要避免一丁點的瓜田李下嗎？而今，金權與政權，真要一人獨攬？

我更想問的是，誰，能夠有膽識，有肩膀，有智慧，可以抵抗美國的壓力？可以捍衛中華民族的利益？誰？

（作者為資深媒體人）

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