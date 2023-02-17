前國安局長陳明通爆料台大國發所論文有客製化公版，而這個公版是他一手調製出來的，以此來強調余正煌是抄襲林智堅。陳明通與余正煌是師生關係，兩人從去年對搏到今年，不但在媒體上口水戰，還對簿公堂，是非曲直，讓人看得眼花撩亂，更感歎中國的傳統師道，已經蕩然無存。

寫論文竟然有客製化公版，這是偉大創舉，世界級發明，陳明通能把論文寫作變成小學生填充題，能說不偉大？此種論文罐頭式，論罐指導，完全是工廠生產線化，大量製造，整批上線下線大矣哉！陳明通開了罐頭工廠。

唐朝文學大家韓愈的《師說》一文「古之學者必有師。師者，所以傳道、授業、解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也，終不解矣」，陳教授是余正煌師，給余正煌傳道、授業、解惑，但余正煌不但惑終不解，舊愁加新愁，舊惑加新惑。

但更令學術界戰慄的，陳明通就此一炮，恐打出一票綠營假博士、假碩士外，有媒體時論更直批這是他在復仇，對蔡英文這次內閣改組不滿，要總統「不能忘了我」，否則來個魚死網破，真一語中的。

他一百多名學生當然也難逃抄襲公版嫌疑，台大及教育部是否應該好好全面清查？不能隻手遮天。套用《師說》有謂「是故無貴無賤，無長無少，道之所存，師之所存也」，是否藉此可用以影射「執政黨無分官大小，無長無少，公版之所存，明通師之所存也」。

兩岸中斷交流前，大陸觀光客到台灣，沒有被台灣的建設嚇倒，倒是驚訝於台灣最美麗的風景線是人。三年疫情後，日前，大陸已經增開到十六個航點，大批大陸客來台不遠，他們來台觀光，台灣將重新有一片新氣象等待貴客，只是最美麗風景線，屆時已經不是人，而是客製化的學術論文。

三年前大陸觀光客來台瘋健檢，三年後再來台必將由客製化論文公本取代，人人到書局買一本陳明通論文公本填填，就可到台大國發所領取碩士文憑，現在兩岸我方多了一個賺人民幣管道，幾張紙即能大量賺錢，總比台灣美國爸爸大量印鈔要有良心吧？我們絕無意在此嘲諷台大，但台大學術地位如此被陳明通踐踏，無疑，是一顆老鼠屎壞了台大學術地位一鍋粥。

更令人傷心的，今後不再有人以拿到台大這塊碩、博士金字招牌，走在路上有風、寫在名片上交換時高人一等的霸氣，不但憂慮對方拿到名片心底嗤之以鼻，本是可墊高自己身分，結果希望對方別偷偷笑我。

（作者為前駐韓心戰顧問）

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