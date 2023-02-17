大陸長達3年疫情封控結束後，旅遊消費潮大爆發，根據大陸交通運輸部統計，7天春節假期（1月21日至27日），鐵路、公路、水路及民航等運輸工具，累計運送旅客達2.3億人次，雖不及2019年疫情前4.2億人次，但較2022年大增71.2％，各處觀光旅遊景點，幾乎都人滿為患。飛常準（VariFlight）資料顯示，春節期間大陸國內客運航班量較去年同期成長34.7％，運量恢復到2019年同期近9成。國際及港澳台航班比去年同期大增144.4％，跨境機票訂單年增幅度高達4倍以上。

消費信心 加速增溫

川流不息的旅客與春運人潮，證明大陸旅遊消費動能與信心正在加速增溫，也代表今年內需市場復甦大有看頭。大陸經濟學家陶冬指出，隨著兩會即將召開，穩經濟、重塑信心、帶動內需成長，將是換屆後大陸新政府的首要經濟工作目標。他認為，大陸經濟有機會從悲觀轉向樂觀，但要讓經濟走勢從「反彈」持續「反轉」向上，光靠旅遊消費還不夠，還要政府端出更多政策牛肉，並提供更好的投資環境。

內需是今年大陸經濟增長重心，要讓內需市場燒得更旺，政策點火功能不可少。擴張性財政與貨幣工具，一向是刺激內需的標準配備，但只靠這兩大政策工具來提升內需量能，只有煙火式效益，難以持久。換句話說，若想從「反彈」走向「反轉」，讓成長動能長久持續，不能只關注內需「量」的擴大，而須專注市場「質」的改變。

2月初，北京市政府發布《關於北京市推動先進製造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》，把「智慧製造」與「現代服務」結合起來，揭示了很好的方向。在這份實施意見中，製造業的本質並未改變，但把新科技與服務串聯起來，形成有助擴大內需市場的新機制、新模式及新業態。譬如深化新一代信息技術和製造業、服務業融合，或是推動醫藥製造與健康服務有機融合、打造智能網與汽車製造和服務全鏈條體系等。

電動車生產結合後端數據應用，是兩業融合最好的例子。以大陸最大電動車廠比亞迪為例，未來營收重點不會只是整車生產銷售，還包括後端透過車聯網平台的數據蒐集，如駕駛習慣、行車路線及車況等，衍生出更多的售後服務應用，進而帶動內需市場發展。

兩業融合 提升內需

整合手機製造、網路平台及金融服務的小米物聯網生態系統，是另一個兩業融合的例子。藉由多方整合，小米從原本單純的手機製造商，搖身一變成為網路及金融服務提供者，製造與服務融合有助於內需量能的提升。

「智造、服務」兩業融合不是新的概念，早於2019年11月為因應美方制裁，大陸國家發改會提出構想，只是後來受到疫情衝擊，大陸內需市場嚴重受創，加上出口暢旺而壓抑製造業轉型需求，連帶使得這個進程推動大幅受阻。隨著疫情管控全面解封，正是需要內需帶動經濟復甦的重要時刻，北京可以好好思考，如何進一步擴大兩業融合，將此作法從北京擴散至全國。

這樣做至少有兩大好處，除加速提升內需動能、帶動經濟、實現「量」的擴大外，也可增強製造服務業核心競爭力，促進產業升級轉型，達到「質」的改變。對準備迎來經濟復甦潮的大陸來說，無疑是一大推進利器。根據大陸國家統計局統計，受到疫情嚴重打擊，2022年大陸服務業增加值占GDP比重仍高達52.8％，對經濟增長的貢獻率也還有41.8％，服務業是大陸經濟極重要的一塊。

服務業正快速成長，若能結合雄厚的製造基礎深度融入，必能發揮1+1大於2的綜效。想像雖然美好，但非一蹴可幾，而需要長期醞釀，更需要政府與民間資源大量投入。「智造、服務」兩業的融合，需要更加開放的服務業市場與投資環境，方有機會吸引更多境內外資金參與，從而加速產業體質調整與轉變。