論文案爆發半年多，林智堅終於為論文爭議道歉，意欲替民進黨止血。然而道歉既不誠懇，抄襲共犯陳明通又繼續發表社會不能接受的狡辯之詞，當初公開力挺林智堅的蔡總統更從未真心道歉。種種加起來，社會大眾可輕易看出，這不過是為了怕影響總統＋立委選舉的緩兵之計，內裡毫無真心反省可言。

首先，林智堅僅針對「我自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵」的部分道歉，隻字不提論文論戰期間，他對余正煌學長種種攻擊所造成的傷害，「做賊喊抓賊」，把無辜的調查局學長余正煌喊成是賊，學長氣不過林智堅，跑來控告，林智堅還繼續振振有詞，這無疑已經突破了社會可容忍的底線。

而所謂的撤回訴願，言詞上說得漂亮，但大眾難道不會覺得，根本是已猜到（或內部有人傳出）教育部不可能做出對他有利的決定還他「清白」，將來訴願決定必然「再」認定他抄襲成立。與其再被打成敗選罪人，不如勉強「投降」吧。要知道本案糾纏已久，若林智堅真認為自己有錯，早就撤回訴願了，需要等到現在？

不過，再怎麼說，林智堅也總算退讓，亡羊補牢。但他那大牌的老師陳明通，還是不想散戲，繼續發聲明說擔憂愛徒林智堅「含冤莫白」。奇怪，如果陳明通真認為台大的處分不正確，那陳明通可以自己出馬，或派林智堅去告台大學倫會誹謗啊？該做的法律動作不做，只會在媒體上一次又一次發表連民進黨人自己都不相信的聲明，陳明通以堂堂前國安局長與台大國發所前所長之姿，搞成如此，只有「落魄」與「自取其辱」二詞可以形容。

說來說去，民進黨與林智堅就是想止血，這伎倆能成功嗎？回想論文案的過往，真正惹得社會大眾暴怒、害死民進黨一屍五命的，並不是論文抄襲本身而已，否則無法解釋蔡壁如論文也被認定抄襲，高虹安卻照樣能高票當選。

論文案的關鍵，在於蔡英文以總統兼主席之身分，動用所有資源力挺林智堅，所招致社會的強烈反感。那時蔡英文任命的民進黨副秘書長林鶴明，甚至還說「如果台大認定沒有說服力，林智堅會加分」這種倨傲無比的話，這些才是一屍五命的真正關鍵！要不然，抄襲、學位，都是以前的事，往事已過，抄襲就痛快承認，或者尊重大學的認定，這不就好了？是蔡英文一己獨裁提名林智堅，又想保衛自己神聖乾淨無比的形象，才動員全黨力量去力挺這樣一個無藥可救的案子，因而顯得民進黨無比骯髒醜惡！這才是一屍五命的根源。任何敗選檢討，如果沒有檢討蔡英文，蔡英文沒有出來認罪悔改，那都是玩假的。

當然，林智堅還很年輕，論文案自然給了他很大的代價與懲罰，但若要說他從此就沒有政治未來，也未必。如果在野黨在未來半年都搞內鬥，無法推出好的提名人，民進黨順利明年繼續執政的話，以民進黨總是對污點人士「不離不棄」的特性，換林智堅復出當教育部長（然後惡搞台大），或者當法務部長（接著惡搞余正煌），又有什麼不可能的呢？

看看先前蔡英文「私菸案」涉及的一干人等，以及蘇貞昌院長犯大錯的發言人丁怡銘，後來不都升官發財？政治是現實的，正義的實踐需要實力，更需要團結的努力及勇氣。只能祈願天佑台灣，台灣民主繼續發揮他的力量，讓林智堅與陳明通這樣的政客，就此釘在台灣政治的恥辱柱上，直到永遠，作為全體政客永恆的警惕。

（作者為網路媒體工作者）

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