蔡英文執政的這7年來，民進黨實現了徹底的「完全執政」，不僅同時掌握行政與立法兩大部門的主導權，而且影響力更穿透到司法系統，籠罩了媒體與網路，使得民主體制原應具備的正常監督制衡功能極盡退化、萎縮且扭曲。當年民進黨批判嘲諷威權年代國民黨的那些弊端，如今不但沒有隨著時代進步而消除，反而因為民進黨追逐權力的無限膨脹，從貪婪掠奪、箝制異議、雙標操弄到民粹動員，從政黨到政府再到整個社會，不斷進行著各種更不正義的轉型與升級。

鐵桶江山遭民意反噬

許多人原以為，民進黨如此漫無節制又不受監督所打造的鐵桶江山，可能會繼續執政20年以上，很難想像這麼快就又遭到民意的反噬，面臨2024極可能政黨輪替的危機。

但物極必反自有其因果循環，民進黨終究很快就會嘗到自己種下的惡果，其中關鍵的惡因就在於民主政治中的司法體系，乃至某些準司法或是「類司法」機制如NCC、中選會遭到摧殘踐踏，猶如人體失去白血球監控或自清排毒的功能，也不肯接受外界的醫療手術，只把自己控制在一切美好的幻覺中，最後當然會危及生命。

蔡英文上任後最被期待的就是司法改革，她也親自主持了司改國是會議，但問問民眾便可知對司法的可信度可有任何提升？雖然她已牢牢掌控五權體制的人事與資源，但行政卻不時指揮司法，立委也屢屢意圖干預司法，親綠監委更是侵門踏戶擾辱司法；而司法卻自我矮化沉淪，司法高官唯唯諾諾，這還談什麼公平正義的改革實現？說穿了，蔡英文的司改，不就是把法院從過去是國民黨開的，改成現在及未來都是民進黨開的。

民進黨在野時主張廢監察院，掌權後卻把監院當成酬庸人事的溫床，監察權不是用來監督施政與糾彈失職，而是政治報復和司法追殺。蔡英文不但用人唯黨派是尚，以意識形態、政治立場掛帥，從大法官到行政法院都如此任用；獨立機關更是毫不獨立，中選會、NCC全都變成打手；而違章建築的黨產會、促轉會更成為鬥爭工具的鷹犬東廠，對民主和司法正義的傷害空前巨大。

可悲的是，東廠這個封建王朝的特務機構，現在竟然成為民意嘲諷以監察院為首，包括前述幾個所謂獨立機關的最佳反諷！遠的不說，例如高端疫苗採購案、新竹棒球場工程案、鏡電視執照關說案，這三個眾所矚目、疑雲重重的案子，外界傳聞甚多，嚴重影響政府官箴，監察院卻遲遲不查，讓真相掩蓋在政治威權之下。

玩法弄權成民主毒瘤

再看2年多前，NCC以諸多莫須有的罪名，蠻橫駁回中天新聞台的換照申請。如今大家看看現在的媒體群像，聽聽新聞內容，新聞自由不但沒有更好，反而嚴重偏頗緊縮。中天就像第一張骨牌，倒下之後，台灣的新聞自由就一路向下沉淪，民進黨政府打著民主旗號，卻踐踏言論自由、操控媒體，打造出惡獸般的政媒共生體，成了腐蝕台灣民主的毒瘤。

在野時民進黨主張黨政軍退出媒體，等到自己掌握權力後，卻把理念拋諸腦後，恨不得所有媒體都成為自己的傳聲筒，敢於獨立思考及發聲監督施政的媒體成了民進黨政府的眼中釘，務必除之而後快。中天新聞台被撤照後，如今電視台幾乎一片綠油油，綠友友經營的媒體不但不用擔心被撤照，還能大啖政府各項標案的好康；更嚴重的是蔡政府想推動「數位中介服務法」，把控制言論的黑手伸向網路，雖然因各方反彈太大暫時畫下休止符，但後續進展絕不容輕忽。

論者或以為民進黨將社會撕裂成非藍即綠，台灣民意的中間地帶幾乎消失殆盡；但這只是表象所見，深入來看並非如此。從民調走勢來看，所謂中間地帶變窄只是一時現象，民進黨的過度操弄與壓縮正常的監督制衡機制，反而會使民意對政治產生反感，對政黨保持距離，中間地帶將相對擴大。司法是公平正義的最後防線，台灣領導人多數是學法出身，卻被視為玩法弄權者，領導人必須做司法獨立的守護者、實踐者而非破壞者，才能真正讓國家社會撥亂反正，回到民主正軌。