去年11月「拜習會」後顯示，控管風險已成中美最大共識。有了共識，兩國近期雖有氣球爭議，卻不影響台海風向的轉變。北京在兩岸交流的布局更積極，智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）也提報告呼籲兩岸重啟官方溝通管道。風向變化之快令人措手不及，民進黨是不是也該調整兩岸政策了。

去年底董雲裳率NCAFP來台舉辦「亞太安全論壇」，訪問團近日發表報告指出，兩岸應盡快解除民間交流限制，開放陸生、陸客來台及學術交流，並「設法」重啟官方溝通管道；考慮台灣未來局勢緊繃，報告建議台灣增強能源的韌性。這個由多名美國前官員組成的智庫，一反昔日「抗中」基調，鼓勵兩岸「盡快」恢復交流委實罕見，卻顯示中美氛圍已逐漸轉向。

剛結束美國行的國民黨國際部主任黃介正說，訪美半個月期間，沒人問他國民黨赴大陸做什麼，反倒不少官員表達美國歡迎緩和台海局勢的所有舉措，認為這符合拜登總統「維繫台海和平穩定」的施政軸線。換言之，在管控台海風險的共識下進行中美競合，已是未來的遊戲規則。

北京自今年初起已積極向台灣民間揮手，在工商業界即將輪番訪陸之際，國台辦主任宋濤表明，將協助解決台灣農漁產品恢復輸陸的問題；但面對中美同時對兩岸交流提呼籲，民進黨有辦法和大陸溝通嗎？

民進黨主席賴清德說，「九二共識」中，沒有中華民國的生存空間。但恰恰是因有了中華民國，兩岸才需以九二共識為依據。民進黨不換腦筋，就無法為民謀福利。當風向轉變才發現，原來辦不了事的是執政的民進黨，那2024還選他做什麼？