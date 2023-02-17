1年前的今天，雖然美國多次警告俄羅斯將入侵烏克蘭，但大部分人都不相信普丁會如此暴衝，結果俄軍數天後從北、東、南3路揮兵烏克蘭。當時大家以為烏克蘭會很快淪陷，不料俄軍竟踢到了鐵板，如今只能死守著烏東。現在春天再度來臨，俄烏之戰也會迎來更激烈的炮火，因為俄羅斯「不能退」，烏克蘭「不必退」。

俄羅斯之所以不能退，是因為這實在太傷俄國總統普丁的面子，何況俄國已經併吞烏東4省，撤退等於是在自己的領士被趕出去，對於掌權以來從未嘗過挫敗的普丁，會是無法忍受的屈辱。為了守住戰果，為了證明自己決策的正確，普丁勢必要鼓足全力發起猛烈攻勢。俄方數次發出核武威脅，這也許只是喊來嚇嚇人，但足見在目前使用傳統武器的對戰中吃到了苦頭，而且對未來的取勝沒有把握。

烏克蘭則是不必退，只要西方還願意源源不絕提供武器，烏克蘭就沒有理由退卻。因為，身為被侵略國，烏克蘭是這場戰爭最大的受害者，至今死亡10幾萬人，經濟損失達7千億美元，各產業都遭受嚴重衝擊，GDP恐將腰斬。烏克蘭面臨的是一場存亡危機，軟弱退卻就是國家的滅亡，所以只要還有火力就絕不能退縮，面對俄軍時挺住，烏克蘭才有生存的機會。

1年來的戰況顯示，俄軍並沒有普丁以為的那麼神勇，也是可以被打敗的，前提是西方持續提供武器。這也是為什麼，德國一改過去只給鋼盔的謹慎，願意提供豹2戰車給烏克蘭，波蘭、芬蘭、挪威等也願送出豹2，美國總統拜登打算在俄烏戰爭周年宣布對烏再提供100億美元援助，北約也要求成員國盡快補足軍備。雖然各國還不敢提供高性能戰機，免得和普丁直接衝突，但現在紛紛加碼軍援，也是預見即將展開一場大戰，烏克蘭如果沒有足夠的高性能武器，絕對擋不住俄軍的反攻，但如果烏克蘭能給予俄軍嚴重打擊，就算不能把俄軍全趕出去，至少也能讓承受莫大壓力的普丁比較願意上談判桌。如此一來，至少有希望暫時停火，甚至進行談判。

美國與歐洲都無意與俄羅斯爆發衝突，但也不希望普丁一路得意後，越發無所忌憚，反而改寫整個權力格局，為未來埋下更大隱患。俄軍若嚴重受挫，普丁覺得必須在灰頭土臉之前停損一下，就比較有意願停戰進行協商，俄國外交部日前首度表示準備好與烏克蘭無條件談判，其實要談要打全看普丁怎麼決定，但戰事順利時鐵定不會想談。當然，若戰況不妙，普丁也有可能採取更激烈的手段，這和他占領克里米亞或出兵烏克蘭一樣無法預料。所以局面可能變好，也可能更壞，無論如何烏克蘭都必須做好準備全力拚搏，因為是自己的土地、自己的人命。

世界銀行預估，烏克蘭的重建將高達3490億美元，隨著戰事的持續還會往上加，歐盟則要將制裁俄羅斯而凍結的數十億美元用於烏國重建。其實現在西方國家談重建還太早，先狠狠打過一仗，等煙硝消散盤點勝負後，或許才有機會看到俄烏之戰終局的開始。