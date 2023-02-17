應台北市政府的邀請，上海市台辦副主任李驍東一行6人將於2月18日來台，參加「2023台灣燈會在台北」相關活動，並參訪台北市市政建設。這是疫情3年來首次有大陸現任官員來台，可說是兩岸關係的重大突破。

陸委會也在15日證實並指出，政府目前尚未開放中國大陸人士來台專業交流，且相關人員來台須符合專案申請規定。在北市府提出申請並表達充分配合政府政策及法令規範，及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行入境來台。

若和過去兩岸人員及官員頻頻互訪的狀況比較，李驍東被核准來台北參訪一事看起來好像並不是很突出。但如果把記憶帶回到2018年10月，當時也是上海市台辦副主任身分的李驍東，預定和「上海市台灣研究會」學者一起在10月16日訪台交流，但該團的上海台辦官員在行前卻被告知不予獲准入境。當時陸委會的說明是：李驍東不願接受與陸委會官員會晤為主因之一。但這次台北花燈之行，陸委會並未提出2018年的要求，這也顯示出陸委會在兩岸交流上已懂得有所節制。

加上疫情發生後的3年，兩岸人員往來不僅減少很多，而且官方層次的互訪更是受到兩岸彼此政策的限制，幾乎已成為兩個互不往來的「絕緣體」。

但最近兩岸的「互動」顯然有了極大的改善，像中國國民黨副主席夏立言2月的大陸行，不僅會見大陸國台辦主任宋濤，稍後也在北京人民大會堂與中共中央政治局常委王滬寧會面，這是在中共20大後，國共兩黨高層首次面對面交流，也是王滬寧多年來首次公開會見台灣訪客。

夏立言事後說，哪怕兩岸有再大的分歧，只要能繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。王滬寧更指出，重視台胞要過好日子的願望，更要正視兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，因此當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化，國共兩黨要共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作。

雖然陸委會在核准李驍東一行來台後重申，任何兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重；而且政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。希望此案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續亦將謹慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。

事實上，陸委會上述「要求」的言詞好像從來沒有改變過，重點只是在要不要放行大陸訪客。只要「你來我往」，交流可讓彼此理解，最終還是會產生相互的善意。

因此，看到兩岸官方的對峙立場已有修正，特別是北京高層更是罕見地對夏立言給予高規格接待；加上新任國台辦主任宋濤所執行的對台政策，從1月27日大陸春節假期過後，包括：陸方主動促請我方恢復兩岸直航航點、放行金門酒廠等63家台灣企業的產品輸陸、派出大陸國台辦副主任龍明彪等官員組成的代表團來台弔唁星雲大師等措施，的確展現大陸新對台班子的新思路，非常明顯就是要讓兩岸民間積極交流，這顯示兩岸交流將可能回復到過去的盛況。（作者為澳門理工大學名譽教授）