新閣揆陳建仁17日首度赴立法院進行施政報告，端出3800億元疫後特別條例預算，表示要讓每個人都得到溫暖而且貼切的照顧，但馬上遭到各界批評是選舉大撒幣，治標不治本。在國民黨杯葛下，施政報告也延到下周再舉行。

距離2024年總統立委大選剩下不到1年，選前大撒幣在民進黨蔡政府這兩任執政期間已成常態，不撒幣反而才是新聞。只是這次的聖誕老公公換了個新面孔，思維邏輯與做法，沒太大不同，仍是個不折不扣的選舉內閣。

蔡政府無疑是台灣史上最會借錢花錢的政府。蔡總統上任後，不僅總預算從上台時的1兆9000億，逐年膨脹到今年度的2兆7千億；此外，還提出12項特別預算，總金額高達2兆1170億元，包括前瞻特別預算，4期共8800億，還有追加了4次，總金額8400億的中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算；另外還有約4000多億關於強化國防的預算。

炒短線亂撒幣的結果，只會讓政府有限的資源更加扭曲地配置。如果不是這幾年台灣特別風不調雨不順，就是執政者能力大有問題，不然怎麼需要年年在總預算之外編列大筆預算，而且好像社會和經濟的韌性也沒有因為額外投入的兩兆元而有太大的強化。就如同新竹棒球場一樣，投入的錢越多，不代表品質就一定跟著提升。

蔡政府前科累累，要大家不批評這次疫後特別條例預算是選前政策買票實在太難。2018年底地方選舉，是蔡總統執政後的首次期中考，為了有好成績，2017年3月行政院提出前瞻基礎建設計畫，7月立法院召開臨時會強行通過，短短幾個月的一個決定就替執政者8年的支出開了方便之門。

以重大交通建設為例，2020年總統大選前夕，行政院突然宣布高鐵南延屏東；2022年再次面對地方選舉時，蘇揆在1年內一口氣宣布三大交通建設，包括高鐵延伸宜蘭案（預算1880億）、高鐵延伸屏東案（預算618億）和基隆捷運案（預算425億）。沒有前面這些特別預算的含糊授權，行政院長哪有這底氣亂開政策支票。不過，高鐵延伸屏東案路線反覆；宜蘭高鐵站設址左右為難，這些也都是因為選舉匆促決策，急忙開支票所遺留下來的後遺症。

陳建仁接任閣揆，若無意外，應該是蔡總統兩任任期的最後一棒行政院長，除了要繼續遵循選前撒幣的傳統外，還得要急忙收拾蔡總統政策跳票的爛攤子。看到新內閣最近端出的政策利多，明顯以年輕族群為主，包括學貸、成年禮金等，顯然是2022年底地方九合一選舉選民的教訓所致。住房政策當然也在替蔡總統2016年「房市三箭」的跳票亡羊補牢。

不過這也給年輕族群一個啟示，就是對於執政者的無能應該大膽反彈；如果去年底的選舉結果相反，政府這些超徵的稅收，最後的配置恐怕會大不相同。只要不被虛幻的意識形態綁架，年輕族群甚至所有民眾其實可以爭取到政府更多的照顧。

3800億的超徵稅收能給民眾多少溫暖，恐怕微乎其微。為了選舉的短線操作，想讓人人有飯吃，卻可能人人吃不飽；既救不了急，更救不了窮！至於買得回年輕人的心嗎？大家只能拭目以待。（作者為國家政策研究基金會副研究員）