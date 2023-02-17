內政部近日推出包括中低薪房貸族可獲3萬元補貼的「新住宅政策三支箭」，以落實居住正義。然而，相關政策無法真正解決居住不易的困境，反引發強大民怨。

行政院院會日前討論「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃」，並通過內政部所提「落實居住正義政策精進方案」，預計從2022年超徵稅收4950億元中提撥部分金額照顧人民的居住需求，對象以青年族群為主。

內政部長林右昌表示，就房貸補助部分，除了收入條件之外，台北市原始核貸金額850萬元（也就是總價約1200萬元）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下，才可申請。

民眾繳納房貸是長期壓力，至少20年，青年族群更往往長達30年，蔡政府這個一次性補助不但是治標不治本，甚至連「杯水車薪」都稱不上，符合資格的民眾領了這麼一次3萬元，其他的29年11個月要怎麼辦？

根據實價登錄資料，台北市近1年房地產成交價平均1坪為83.61萬元，新屋成交價更高達98.23萬元。台北市地政局的統計數據則顯示，台北市標準住宅總價為1835萬元，然而，內政部這次方案只就總價1200萬元的貸款戶提供補助，可想而知，台北市的青年族群能夠享用到這項福利的人數將極其有限。根據內政部估計，約有55萬戶可以申請房貸補助，其中台北市有4萬戶。眾所周知，台北市房價最高、房貸壓力相對最重，但是有資格獲得補助的人卻最少，為什麼？就是因為官員訂定政策時不食人間煙火，台北市房價超過內政部補助門檻太多了。

此外，內政部這次推出的「租金補助2.0方案」，不但將適用年齡降至18歲，且強調租屋者不必提供房東資料也可申請。這個做法雖可避免房客申請補助時受到不願配合的房東掣肘，但這是掩耳盜鈴，因為當房東收到補稅通知時，就會知道房客逕自申請補貼，那麼，未來房東願不願續租、會不會調高租金，同樣充滿變數。而且政府這種做法，等於是變相鼓勵房客偷偷申請租金補助，這種處理方式會破壞租貸雙方的信任感，非常不妥，也無法持久。

若想健全租屋市場，資訊揭露是必要的手段，而房東的意願則是關鍵因素。為有效解決房東不願申報的問題，一方面政府應以法律強制要求租貸登錄，在一定期限內未揭露者將依法處分，而誠實申報者，過往逃漏稅則既往不咎，如此「租稅大赦」的作法可提高房東申報的意願。這才是治本的辦法。

另一方面則須從人性的角度出發，提高房東申報的誘因，例如將租賃所得改採分離課稅，不併入綜合所得課稅，減輕稅負可以減少主動揭露租屋事實的成本，這樣應可一定程度降低房東隱匿租賃資訊、藉以避稅的可能性。

政府政策須從長計議、有長遠的規畫，然而，蔡政府卻只會補貼，根本無法解決人民居住的問題，甚至連騙選票都未必能夠如願，因為民眾看得很清楚，這些政策只是炒短線、做表面功夫。（作者為作家）