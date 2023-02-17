又來了，真的是「玩夠了吧？

先說一下結論，筆者完全支持「真正的轉型正義」，而不是斷章取義、選擇性解讀或是帶著有色眼鏡的視而不見與充耳不聞。媒體報導，針對適逢228事件76周年前夕，日昨，228事件的受難者家屬王克雄博士發表新書《化悲憤為力量：一個228遺屬的奮鬥》，而在地的父母官市長黃偉哲更親自出席感謝王克雄博士為平反228所做的一切努力，也承諾市府會針對轉型正義做出更多努力。

據悉，王克雄先生是日本第1位台籍檢察官王育霖之子，他的父親王育霖檢察官於228事件爆發前後，於其住家無故遭到不明人士帶走後，從此下落不明。王克雄則化悲憤為力量，立志接續父親對司法改革與維護人權的期待，並持續為228的真相奔走。坦白說，筆者真的十分尊重也完全感同身受王先生內心深處，那種對父親無窮無盡卻無處可訴的孝子思念情懷，但令筆者無法接受的卻是，王先生又怎可對早已「政黨輪替三次、民進黨業已二次執政、且第二次執政更是掌握全面過半、全面執政優勢」的條件下，至今竟還「需要自己化悲憤為力量的奮鬥」？

暫且不論筆者身為外省第二代卻有著不同的歷史記憶與家國情懷，更不論那些在228悲劇之下、「在地卻沒有下一代」可為自己同遭加害、犧牲的外省族群不說，筆者好奇也無法理解的是，既然王克雄博士強調，不能讓他的父親犧牲沒有意義，希望讓更多人「認識歷史真相，一起敦促政府推動轉型正義不要變成「虎頭蛇尾」云云，那麼，就在之前轉型正義委員會將對岸確認的紅色革命烈士們，列為台灣的民主英雄人士時，乃至是在「全面過半全面執政」下，竟然無法做到「完整記錄」並「全面公開」過往的白色威權檔案時，王先生及遺屬們怎能不抗議呢？

進言之，筆者固然肯定台南市長黃偉哲一席台南市作為文化首都，會致力充實更多關於228事件文物及歷史真相的「『就只是一個地方層級』的『市長談話』」，唯對真正應該負起責任且手中握有「解密絕對權力」的蔡總統，難道王先生及其遺屬們還需要含血、含淚的包容或是縱容？

民進黨政府繼續「做半套或是打假球」？準此，228紀念如果只剩下「中正路更名」那種枝末細節上的形式主義，難道，王博士還能不生氣嗎？

（作者為前中國國民黨發言人）