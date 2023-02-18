「我很看好這裡的托育市場，有機遇也看得到未來，往後有很大的發展空間。」記者見到台灣青年施品卉時，她正在自己創辦的托育中心內，看著園區內的孩子們臉蛋紅撲撲地在陽光下奔跑。

來自台灣台北市的施品卉在新西蘭留學時與江西南昌籍的丈夫相戀，並在2012年跟隨丈夫來到南昌並在此安家，學習學前教育專業的她來南昌後便一直從事嬰幼兒的教育行業。

「台灣的托育產業已經非常成熟，我的家族也是做托育產業的，我也想把台灣好的托育經驗帶來大陸。」施品卉發現，南昌專業的托育機構比較少，但不少家庭的托育需求非常大。對此，施品卉「嗅」到了商機。

2015年時，「創辦一個專業的托育機構」的想法逐漸在施品卉的腦海裡形成。為此，她前往日本、新加坡、新西蘭等托育產業相對成熟的國家進行考察與學習。2021年，利用自己的專業以及台灣的托育理念，並結合南昌本地特色，施品卉創辦的友希嬰幼托育中心在南昌市東湖區正式招生。

廣場內的樹木全部保留，並圍著樹木搭建了樹屋。（中新網）

如今，該園區是南昌市東湖區第一家3歲以下嬰幼兒托育機構，採取普惠收費、公助民營的模式。園區總面積近3000平方米，設有150個托位，包含全日托、半日托、計時托班。2022年，友希嬰幼托育中心春季班開始招收托嬰班，園所最小入托年齡為5個月月齡。

「我們聘請了台灣資深專家駐園，對園區內的職工與保育員進行系統培訓，同時也引入了台灣精細化托育服務體系。」施品卉表示，園區以「回歸自然」課程為主軸，注重每位孩子的適性發展，還原孩子本質特性。

記者在園區內看見，廣場內的樹木全部保留，並圍著樹木搭建了樹屋，教室內隨處可見孩子們的手工製品成為裝飾品掛在牆上，五顏六色的圖案與天馬行空的形狀將孩子們的想像力體現得淋漓盡致。

「未來如果有機會，我想帶園區的孩子和家長一起去台灣交流體驗，促進兩岸文化交流。」在作為南昌市台青委副主委的施品卉看來，台灣和大陸本身就是一家人，促進兩岸孩子和家長之間的文化交流，更有助於互相理解。

今年，施品卉迎來了在大陸工作和生活的第11個年頭，從想法到準備、再到落地，施品卉的托育機構在整個南昌托育市場已嶄露頭角。

對於今後發展，施品卉不僅計劃打造社區托育點，還將和江西高等院校合作開設嬰幼兒照護專業，合理確定招生規模，課程設置和教學內容，定向培養專業的嬰幼兒照護人才，服務於江西省各托育機構。（李韻涵）

（本文來源：中新網）