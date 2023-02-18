民眾黨立委陳琬惠17日公開指稱，行政院新任發言人陳宗彥在擔任台南市政府新聞及國際關係處長時，曾多次接受業者性招待。陳琬惠更拿出2014年台南地檢署內部簽呈，指當初檢察官就上簽呈，載明要查業者「連恆、王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥」，報請簽准分他案偵辦，但最後不了了之。

陳宗彥17日下午召開記者會表示，這是未經查證的報導，把人格抹掉，令人痛心。自己擔任市議員、市府官員等職務從未被檢調單位約談、偵辦與調查。其次，對於選民的服務、人民的陳情，都謹守依法處理分際，這是從事公職以來對自我的要求。

但是到了傍晚，陳宗彥卻辭去行政院發言人一職。理由是為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作，而影響行政團隊及政務之推動，已向院長陳建仁提出辭呈。但如果逆向思考，假如陳宗彥真的清白無辜，何須擔心政治操作？怎會影響行政團隊及政務之推動？

外界解讀此事其實是民進黨內部鬥爭。黨內英系要報復賴清德，因為賴清德為整頓民進黨，連殺邱莉莉、林智堅、黃承國3人。而陳宗彥是賴清德的嫡系人馬，所謂「你敢殺我的黃承國，我就砍你的陳宗彥」。

民進黨內鬥是民進黨的家務事。但是此一風波卻讓國人清楚看到民進黨原來是如此不堪的政黨，不但內部藏汙納垢，還彼此互揭瘡疤，毫無「江湖道義」。黃承國與陳宗彥，一「黑」一「黃」。真不知道民進黨內還有多少尚未人知的醜事。

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