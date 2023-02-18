延燒不已、沸沸揚揚的「林智堅學倫案」，終於有個台大的「大大」開口說話了。只可惜，打破沉默之人，是已卸任打包的前校長管中閔。管前校長說：「當初認為台大在2022年8月9日『很突然發表結論，未充分納入林（智堅）所提出的論證』的人，要不要出來表示一下看法？台大是你們可以隨便指控和污衊的嗎？」至於管爺以外，台大的其他「大大」們，則顯得惜字如金，好似林智堅的學倫案，只是少數幾個人的事情。

對於教師專業「倫理」的主張，台大早自1998年3月21日起，即通過頒布《國立臺灣大學教師倫理守則》。該守則所規範的，是台大的全體專／兼任教師。筆者有幸，自2008年起，獲聘在台大兼任授課，當然也就對於隨著台大聘書而來的《教師倫理守則》，有著絕對程度的了解。

查《台大教師倫理守則》第三章「學術倫理」明訂：「敬業、嚴謹、誠信、公正」的八字四原則，其實不單只是台大教師的倫理守則，也是全台灣領有教育部「部頒教師證書」的高等教育同道們，所應予共同遵循的基本原則。

然而，林智堅的學倫案自去年7月爆發以來，台大除了在同年8月9日，曾以召開記者會的方式，宣佈因確認林智堅抄襲余正煌的論文，決定撤銷林智堅的碩士學位外，之後的黃沙漫天、淒風苦雨，就好似與台大自身不甚相關，而成了林智堅、余正煌、陳明通3個人之間的事。

在這其中，顯然最不負責任的，就是余正煌的李姓指導教授。因為李姓指導教授不但受到《台大教師倫理守則》的規範，當然也曾簽領由台大發給的「余正煌論文指導費」。如此，當陳明通屢次透過其委任律師與媒體，以其幾紙「聲明」，甚或國安局局長的職位，火力壓制服務於調查局的余正煌時，怎麼從未見李姓指導教授，秉於「敬業、嚴謹、誠信、公正」的原則，發言維護余正煌的碩士論文？

其次，當林智堅碩論的曾姓口試委員，都已經在媒體發表〈譏陳明通論文工廠是外行話〉的長文，出聲保護台大國發所時，余正煌的陳姓口委（另一位口委是時任所長的陳明通），怎麼也沒能挺身而出，維護學術誠信的無上價值？

余正煌在其論文謝誌裡寫道：「本次論文能得以順利完成，首先必須感謝指導教授李碧涵老師的悉心指導，並且不厭其煩地指正教導學生，使得論文能從無到有，一步一步邁向完成。也感謝口試委員國立台北大學教授陳慈陽老師，指正學生之研究內容的不足問題，在此表達感謝之意。」如此被余正煌為文感謝一生的李老師與陳老師，怎麼忍心讓「林智堅學倫案」，成為余正煌一個人的沙場？

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