日前，桃園市政府收到監察院來函，請現任市長張善政，率相關主管及承辦人員赴監察院，就前任桃園五星市長鄭文燦過手的羽球館天花板塌陷一案，赴監察院接受詢問。

周星馳的「九品芝麻官」，有段經典台詞：拿明朝的尚方寶劍斬清朝的官？陳菊不問責鄭文燦，放過鄭的團隊，卻問罪清查弊案的張善政。編劇能力，更勝周星馳。看來，陳菊是奉綠朝皇帝之命，要斬藍營的張善政；手中拿的，估計也是綠朝的尚方寶劍。綠朝尚方寶劍，不斬自己人，不斬貪官汙吏，只斬對手，只斬好人！

換個角度想，陳菊此舉，或許是要鬥臭鬥垮鄭文燦呢！

八德運動中心天花板塌陷，國內外媒體報導詳盡，陳菊識字，不聾也不傻，豈能不知這是鄭文燦捅的婁子？又怎會劍指張善政呢？

陳菊精明，明知中央找不到鄭文燦舞弊的相關證據，清查此一弊案的「捷徑」，便是約詢鄭的競爭對手和揭弊的吹哨人。張善政率隊入監察院「應訊」，拿得出鄭文燦搞鬼的證據，一槍斃命。陳菊公正廉明，鬥臭鬥垮鄭文燦副院長，打擊了陳建仁，還可回頭向賴清德表態邀功。萬一張善政拿不出證據，或是監察院抵死不認證據，也可輕輕一推，還鄭文燦清白。

鬥爭，就是要聯合次要敵人，打擊主要敵人，敵人的敵人，往往可以適時地成為擊殺對手的狙擊槍。然而，邪不勝正。陳菊狙擊張善政，張善政只要蒐集完整證據，公諸大眾，並不斷要求監察院傳喚鄭文燦和他的團隊，管叫鄭文燦著了陳菊的道！管叫陳菊聰明反被聰明誤！

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