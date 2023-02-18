2024總統大選在即，國民黨到底會派哪一位候選人出馬角逐總統大位，成為近來頗受關注的討論話題。雖然尚未重新取得黨籍的鴻海集團創辦人郭台銘已經表態，身處黨內的新北市長侯友宜卻遲遲未鬆口，惹得不少藍營人士紛紛跳出來叫侯友宜別再龜毛、快點表態。

侯友宜對外當然只是一直表示「謝謝關心」、想要「好好做事情」，但問題就是，其實因為侯友宜沒有把話說死、沒有把話說定，被吊著的不只是選民和支持者，還有他的市政和市府團隊。因為不知道他要當市長還是當總統所造成的人心浮動，就可能為新北市的市政帶來影響。

近日才跟一位生活在新北市的長輩說起新北市府的市長信箱和公務效率。那位長輩就說，在去年九合一選舉之前，社區布告欄上常常貼滿新北市府各局處的政令宣導單或是輔導事項，讓人覺得政府單位很積極在辦理公務。當然背後恐怕也有不少想在選舉前向民眾刷存在感、拉選票的成分。

可是選舉結束至今，社區布告欄之前可見的各類局處通知和傳單，數量一下子就少了很多。另外，以前若有碰上市政問題向市長信箱檢舉，負責單位都會在一兩天內就將初步處理結果簡單回覆。不過最近幾次向新北市長信箱檢舉的經驗，卻是回覆速度慢了不少。包括前一陣子他在新北市搭乘公車，因為遇上會對乘客辱罵髒話的公車司機，寫信去向交通局處的相關單位檢舉，結果卻遲遲沒有收到回覆。

理論上來說，民主社會公務員的服務對象應該是老百姓，民眾的需求應該擺在第一位。可是實務上我們都知道，很多公務員更在意的是上頭長官的動向。所以只要侯友宜不鬆口他接下來是要選總統還是不選總統，不只他自己可能很難兼顧市政和參選與否的壓力，底下的公務員可能也都因此無心工作。這恐怕才是更大的問題。

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