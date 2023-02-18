郭台銘近日宣布有意代表國民黨參選總統，也產生一小片漣漪，但從結果看，他幾乎不可能獲得國民黨提名，朱立倫也不可能讓郭台銘以特例參加初選。郭台銘可能真有報效國家之心，但現實上，主客觀的背景條件全然不具備，他除了已沾惹一身是非，若不及時調整，恐會讓聲譽毀於一旦。

郭台銘希望當總統，因此希望獲得國民黨提名，他的主觀意願應予尊重。一如商場，實現主觀期盼，需要多重主客觀條件相互配合。他的起手式是農曆過年參拜時指出是否參選總統，交由神明決定。第二次是郭台銘表示在等國民黨提出一套辦法。第三次便是與王金平會後的明確表態。

參選總統，當然不該由神明表示同意與否，而只需要參選人站出來說明意願，進而表示自己可以做出不同於傳統政治人物的改變。假借神威說神明同意自己參選，只會讓選民感到困惑，並產生候選人可能迷信或信心不足的認知。郭台銘或許虔誠，卻不適合如此公開展示。

郭台銘拋出自己在等國民黨的一套辦法，是從交由神明決定後，再一次將球丟給國民黨。然而上次他對待國民黨的態度已經引起國民黨員的不滿，這次在等國民黨的一套辦法前，郭台銘事先也並未做足讓國民黨回應的各種鋪陳。

假設郭台銘有意參選總統，九合一大選前，就必須站上舞台，替高虹安和國民黨各縣市議員及縣市首長站台造勢，由於國民黨事先根本也不知道民眾對民進黨如此灰心，必然只能張開雙手熱烈擁抱他。即使郭台銘是九合一選後才起心動念想選總統，也應該知悉獲勝後藍營立委必然簇擁現成的侯友宜。侯友宜雖然沒有亮點，但可預測性高，配合度相對高，更熟捻政治圈的生態。

至拋出在等國民黨的一套辦法後，知道國民黨缺乏回應的意願，郭台銘促成與王金平的會面，希望展現主動性來打破僵局。但是，無論是等國民黨的一套辦法，到與王金平會面，郭台銘真正凸顯的是政治歷練不足，身邊又缺乏說真話的核心決策圈。可以想見，未來郭台銘也絕無可能創造得以充分支持他參選總統的競選團隊。

任何領域身處巔峰的領導者，其最大的問題之一，便是身邊最後多半充斥只說好聽話而說不出真話的同溫層。關鍵在於領導人不再習慣也沒耐心聽逆耳的忠言，這很可能也是郭台銘的問題。郭台銘既然經常修理政治人物顢頇，知道政治圈現實而險惡，郭台銘就應該盡快做出基於現實的危機處理，替自己設下停損點，知難而退。

（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

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