陳宗彥11年前的「小芸有空嗎？」引爆了他當年的許多不堪入目的醜聞，昨天晚間陳建仁立刻准辭下台。此事，看似打在陳身上，其實已波及賴清德的用人問題，更掀起了蔡英文與賴清德的戰火升起之勢。

賴清德近期射出邱莉莉停權、林智堅撤告、黃承國排黑出局等三支重箭，這三箭等於正告各界，民進黨的老大是賴清德。近日黃承國剛剛被處理，昨天就傳出賴清德嫡系陳宗彥醜聞請辭，說穿了，現在政壇能掰得動賴清德的人，除了蔡英文之外，還有誰能攖賴之鋒。

由陳請辭與黃出局兩事來看，賴砍蔡係之黃，讓蔡顏面盡失，跛腳益顯，清蔡營急切顯見，為此，蔡再不出刀止血，何能駕賴抑天下。快刀斬向賴愛將陳宗彥，正是重振權力的示警，蔡賴廝鬥已起，揮刀之勢，既快且深，民進黨各係的蠢動，料將被掀動，刻正熱身啟動之中，後戲將精彩可期，值得關注。

看來蔡賴的「小芸之戰」，已爆開賴蔡的黨權與總統權之爭的序列，這兩部已對撞的列車，剛剛小而局部輕觸對方穴道，點到先止地輕試戰火。能否止火消氣，再論戰局，是否即止或續燒。

看來民進黨的戰火已起，國民黨的紛亂也不小，2024這場大選，已然開打，而初起之勢，如此激烈，今後的戰局只會慘烈，不可能消停。而蔡賴之戰，正是煽風點火之凶。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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