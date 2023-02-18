新冠肺炎疫情2019年底在武漢爆發，緊接著席捲全球，雖然死亡人數不及中世紀的黑死病，以及1918年的西班牙流感，但因為今日世界已高度全球化，造成的衝擊不亞於前述兩者。危機之下，必有仁人志士殫精竭慮，研究如何防治，減少全球生命及健康的損失。但另一方面，對財團及政客而言，卻是發財及掌權的最佳時機。

首先是關於新冠病毒的源起，到底是人造的還是野生動物傳染給人的，中美兩國互相指責，爭論不休。兩國的最高等級病毒實驗室均曾發生事故，也曾有合作，且發病前美方亦參加在武漢舉行的世界軍人運動會，所以是樁無頭公案，永遠扯不清。但如果真的是人為，這是違反人類罪，誰也擔當不起，最後兩國的共識傾向是由蝙蝠身上的病毒所引起。

接著的防疫措施，就是仿照14世紀的檢疫（quarantine）。14世紀時，為了對付黑死病，凡是從疫區來的船隻都必須先在外海停留超過潛伏期的時日，沒發病及沒死的才能進港靠岸。這次新冠疫情，許多國家也是採用這種堅壁清野的方法，例如中國，染疫者強制住院不說，密切接觸者關入方艙醫院（台灣則是強制入住防疫旅館），未染疫者沒有接種完整疫苗及每日PCR以獲得健康碼者不得外出，甚至被封門禁錮在家中，上班、上學、採購都在禁止之列，否則重罰。

類似舉措在美、加及歐洲各國引起強烈的反彈，美國最高法院判定拜登的企業防疫措施，如強制施打疫苗、戴口罩、PCR檢測等，均為違憲。歐洲多國暴力抗爭反對封城、打針、疫苗通行證等。而政府藉公共利益的理由，剝奪及限制人民自由移動的權利，以台灣為最。疫情指揮中心要錢有錢，要權有權，早就超過《傳染病防治法》及《憲法》的規範，立法院新會期應立即重新檢討《傳染病防治法》。

除了隔離外，最有效的防治方法就是開發疫苗。然而新冠病毒是RNA病毒，與DNA病毒相較，非常不穩定，等到疫苗好不容易上市，病毒已經變種，馬上就需要次世代疫苗，疫苗廠商又可再大賺一筆。至目前為止，全球疫苗銷售恐已超過千億美金，然而社會大眾對疫苗的安全與成效多有懷疑，拒打人數也不少。

因為即使是經過完整三期臨床試驗的藥品，也曾經出現過重大的失誤，沙利竇邁就是一個例子，原本是抗妊娠嘔吐的藥物，使用多年後卻發現會造成婦女生出畸形兒，藥廠因此慘賠關門大吉。更不用說新冠疫苗是緊急授權的疫苗，是不成熟的疫苗，使用者必須自行承擔風險，所以全球皆有緩打及拒打潮。

我國以往除了針對傳統的嚴重傳染病如「三麻一風」，強制施打疫苗外，其他如H1N1流感、HPV（人類乳突病毒）、肺炎鏈球菌等疫苗，多採鼓勵而非強制。此次疫情指揮中心對錢（8400億特別預算）及權包山包海，對未完成3劑者給予諸多限制，是否違反《傳染病防治法》及違憲，值得探討。

更可議的是，高端疫苗二期臨床試驗尚未完整公告，就由蔡英文總統宣布使用，自認為流行病學專家的陳建仁院士，竟然違反學倫公開挺高端。高端疫苗不被國際認可，500萬劑使用不到一半，170萬劑過期銷毀，浪費民脂民膏數十億，且所有施打者必須重打，可謂禍國殃民。

金管會9度提供高端炒股有關資料給地檢署，歷經1年多地檢署才終於發動搜索，反正法院是我家開的。綠營貪汙腐化要權要錢也就罷了，但連發生多起健康民眾打完疫苗後死亡的案例，也從未見疫情指揮中心深入調查。藉著國難疫情，錢、權在握，好不開心，這些爛人恐怕恨不得每3、5年就來一次，以滿足他們的貪欲。

另外一項爭議是原本用於治療寄生蟲，傳統又價廉的老藥伊維菌素，是否能有效防治新冠病毒。如果有效，對目前疫苗廠商及瑞德西韋藥商將造成重大打擊，所以美國藥物管理局（FDA）及美國國家衛生院（NIH）均認為無效，各疫苗廠、藥廠也全力打壓。然而印度、非洲、南美多國在廣泛使用下，其感染率、死亡率均大幅下降，日本醫學學會強力支持使用，國內學者王明鉅教授亦為文支持。其實這是個科學問題，相信在不久的將來可得到解答。

（作者為前衛生署長）