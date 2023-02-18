最近因為「流浪氣球」事件，中美之間又掀起新的一輪齟齬，美國國務卿布林肯甚至以此為藉口取消了訪華之行。有意思的是，各方輿論有意無意地都在與若干年前的美蘇飛彈危機做類比，煞有其事地預測中美關係可能迎來拐點，一場新冷戰即將到來。

說這個未免過於杞人憂天，而且又犯了不當類比的錯誤，且不說布林肯的訪華之行取消可能只是自己找台階下，畢竟此前就有分析認為中美並不會達成有價值的協議，雙方的戰略互疑還在持續。但這絕不等於中美關係已經變得劍拔弩張，美國固然一直在採取措施阻撓中國大陸的崛起，尤其是在高科技領域一直與中國大陸針鋒相對，但是，美國並沒有因此升級自己的行動，更沒有打算與大陸展開軍備競賽，或者另一種形式的科技競賽。

雖然美國國內政壇愈來愈多地呈現出反智化趨勢，但總體來看，行政部門還是高度理性自制，他們在決策時會充分考量利弊得失。當年美蘇爭霸，兩國傾力發展軍事科技，這種事可能並不會發生在中美兩國身上。這是因為任何軍事和科技對抗都要建立在強大的綜合國力基礎上，當初蘇聯雖然在軍事上可以與美國分庭抗禮，但其國內經濟實力卻並不足以長期支持其與美國的對抗。這從經濟數據上就可以找到答案，按照實際購買力平價GDP的口徑來計算，若以1990年不變價格為基準，蘇聯的GDP在1950年時是中國大陸的5.6倍，是美國的35%，而到高峰期的1975年，蘇聯也僅為美國的43.4%，連一半都不到，而1991年蘇聯解體時這一比重已經下降到31%。中國大陸則不然，2008年中國大陸實際的GDP就首次超過美國，到2021年已經是美國2.05倍。

再以名義購買力平價的口徑來計算，蘇聯在其頂峰的1975年是美國的62%，而中國大陸是在2016年超過美國，在2021年已經是美國的1.2倍，同時，以實際購買力平均的口徑也可以得出類似的結論。若以2021年價格的名義匯率來計算GDP，蘇聯在1975年的GDP僅為美國的23.33%，而在2021年中國大陸則是77%。

由此可得出一個結論，中國大陸當下的經濟總量相較於頂峰時期的蘇聯，大概可以視作是其3～4倍。換言之，美國面對的這個新對手遠非當年的蘇聯可比，美國若想跟中國大陸展開拚消耗的軍備競賽，可能美國最終要走向衰落，一如當年蘇聯的消耗一樣，這恐怕不是美國所能接受的結局。

誠然，中國大陸在科技研發能力、尤其是基礎研究能力上確實還跟美國存在相當大的差距，許多創新科技都是肇始於美國，但現在中國大陸的奮起直追速度已經遠超過上個世紀，許多美國的新技術上市之初就能在中國大陸找到類似產品，這也說明中國大陸已經在逐步接近創新科技的前沿。而中國大陸的舉國體制優勢或許還能為其彎道超車提供助力。

從這個角度看，那些將希望寄託在中國大陸重走蘇聯老路的人們可能要失望了，中國大陸絕非蘇聯，而是走出了一條可持續的發展之路，是建立在雄厚實力和進取心基礎上，只要自己不犯方向性的錯誤，在科技軍事等領域超越美國已經並非難事。而對美國來說，只能有限地採取遏制行動，斷不會如蘇聯當年那樣，以消耗自己的方式拚死一戰。