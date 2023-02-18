安東尼·史蒂芬‧佛奇（Anthony Stephen Fauci）是美國免疫學家，曾任美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮冠狀病毒工作組成員及總統首席醫療顧問，曾參與愛滋病和H1N1A型流感以及COVID-19等傳染病的防治研究。

佛奇於2022年年底退休，但卻在2023年1冃發表論文全面否定現有疫苗功效，並宣稱還要研發下一代有效疫苗，而比爾‧蓋玆（Bill Gates）也配合預測下一場大疫情，並開發新的「吸入性阻滯劑疫苗」，佛奇這篇論文先否定目前疫苗，是為新疫苗開發找藉口，没完没了的一代接一代疫苗上市，藥廠賺飽，受害的是受疫苗有用論洗腦的民眾。

佛奇在過去一直鼓吹疫苗好處，自己打了4劑疫苗仍確診，依學術期刋審查流程，此篇論文應在2021年底就撰寫完成投稿，當時全球疫情仍嚴重，佛奇昧著良心玩兩手策略，—方面叫人打疫苗，另一面卻凖備疫苗無用論論文，目的何在，為藥廠圖利潤？大家心知肚明！佛奇的言論主導全球各國疫苗政策，台灣亦然，疫情指揮中心的陳時中們必需出面解釋。

佛奇論文很長，分兩部分，本文僅先説明前段疫苗無效論部分，由於論文涉及專業，為了譲普羅大衆明瞭，特以簡易語言並加註一些内容補充説明，但並沒歪曲原論文內容。

Cell Host Microbe.（細胞宿主微生物）2023 Jan 11; 31(1): 146-157.

Published online 2023 Jan 11.

Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenza respiratory viruses（重新思考下一代冠狀病毒、流感呼吸道病毒疫苗）

論文摘要指出，在人類呼吸道粘膜中複製但不會感染全身的病毒，包括A型流感、SARS-CoV-2（新冠肺炎的病毒）、地區性冠狀病毒、呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）和許多其他「普通感冒」病毒，會導致顯著的死亡率和發病率，是重要的公共衛生課題。 由於這些病毒本身通常無法誘發完整且持久的保護性免疫功能，因此到今天為止沒有疫苗能有效控制病毒，包括已獲正式許可或正實驗中的疫苗在內。

（作者為生化博士）