二二八將屆，民進黨當然不會放過一年一度的政治提款機會，一時之間，台北市長蔣萬安被綠營推上風口浪尖，彷彿成為替罪之人，而北市府文化局長蔡詩萍，也擺出一派歷史老師口吻，但試問，和幾位家屬進行短短午後交流，真能傾聽還原出二二八的歷史事實嗎？

光復後的臺灣，經濟百廢待舉，輿論百花爭鳴，戰火轟炸留下的瓦礫堆，是當時的臺北街景，臺灣要從日本的殖民地之一，改換法制與思維，成為中華民國治下的一省，並要同時走出戰時的掠奪和破壞，是一項無比艱鉅的過程。

就此，國民政府賦予行政長官陳儀近乎全權，統一指揮中央與地方在臺機構，目的就是在最短時間內完成接收與轉型。長官公署在治台一年後，陸續出版一年來的施政要刊，清楚記錄下戰時的破壞與戰後恢復不易的詳情，在多數台灣同胞不識國語，中日通行制度迥異的情況下，陳儀積極訓練台灣本地人才，使其能夠勝任各種行政職務，與日本統治時期，台灣人毫無機會躋身政府中高階職位，正是天壤之別，但滑稽的是，民進黨政府熱衷修繕保護日據時期巍峨的官廳，卻不願承認當年台灣人根本進不了日人大門，甚至當不成工友的窘況。

臺灣光復，民心思治，但全世界都在戰後的復甦期，殘酷現實與美好想像落差很大，臺灣也難以例外。日據時期，臺灣農業肥料主要依賴日本進口，戰後供應鏈中斷，肥料不足直接影響糧食產量，這筆帳當然又被算到了陳儀頭上，類似案例並不少見，正因為陳儀主政開放了媒體與政治，臺灣不滿的民意才立刻反映出來，甚至成為今日綠營指責其施政不力的證據，試問，若是日據時期高壓統治，台灣同胞還有機會一吐為快嗎？

二二八事件雖與當時的國共鬥爭不無關係，但那些動手打人的，更多是受了日本教育，對戰後局勢感到若有所失的臺灣青年，事件爆發後，超過一半的縣市政府被武力癱瘓，縣市長、公務員遭到痛打、包圍的案例俯拾皆是，財政廳長嚴家淦被圍困，出身新竹的國軍將領黃國書被拿著武士刀的青年威脅，新竹縣長朱文伯被直接拖下車痛毆，孫運璿、陸潤康、汪彝定這些後來的財經要員，當時朝不保夕，只有躲藏；在基隆碼頭上，幾百名外省籍公務員與眷屬，跪在將開往上海的中興輪船長陳錫球面前，只希望救救他們；甚至是跟臺灣政治毫無關係，只是來進行文化交流的著名劇作家歐陽予倩，也差點遭難。

試問，今日我們若對市府施政不滿，可否直入官署，痛打施暴？試問，蔡詩萍何不也組織這些當日落難，卻以生命貢獻於臺灣的人士之後，再給蔣市長補上一堂歷史課？

為何當時拳腳相向者，趾高氣昂，底氣十足，關鍵不是陳儀施政太差，而是兵力太少。事變當時，陳儀指揮的駐臺澎部隊，只有五千多名，還不到今日國軍常備兵力的零頭之數，整個臺灣簡直成了不設防狀態。暴動者認為，這正是大好時機，只是因為日據時期的歧視，臺灣青年最多充任基層士兵，人數雖多，也無法成軍，因此暴動者要裹脅曾接受黃埔完整軍事教育的陳復志出面指揮，最終也害其失掉了性命。

國民政府與蔣中正如何看待二二八？當時臺灣位處整個中華民國的海疆邊陲，蔣中正不久前才去巡視，民眾載道歡迎，留下良好印象，中央政府本盼授以陳儀大權，讓他獨力挑起重擔，等到臺灣與大陸間的通航與電訊中斷，眾人才感到事態嚴重，陳儀未及早告知事件全貌，事前消弭無形，這點實難卸責。

國民政府要員擔心什麼？最要緊的是，剛剛復歸中國版圖未久的臺灣省，如果主權不彰，不能有效管治，又將給予外人口實，倡言託管台灣或其他分裂之議，一向被綠營奉若神明的美國國務院葛超智即屬此流。因此，國防部長白崇禧前往臺灣，名義雖是宣慰，最重要的使命，乃是鞏固國防，白崇禧特別指出，臺灣是我國海防重鎮，地位重要異常，而從這一角度，也才能說明，國民政府為何要按照既定的調動計畫，將陸軍整編第二十一師整個派往台灣，如果陳儀治臺，始終保持一至兩個整編師以上的兵力，二二八事件發生的機率可能大為降低。

綠營與蔡詩萍談二二八，完全忽視當時中華民國政府統治著整個中國的廣大地域，蔣中正不僅忙於制憲行憲、戰後建設，還要面對中共無時無處不在的挑戰，所謂針對臺灣籍菁英人士清算之說，純屬空穴來風，毫無邏輯可言。此前參與致敬團前往南京的臺灣代表，受到熱情接待歡迎，但陌生的祖國到底是什麼樣貌，他們也在摸索當中，不通國語的致敬團，應邀聆聽白崇禧演講，他們一個字也沒聽懂，但卻訝異於白崇禧居然像是他們印象中幹練的日本將官，而非想像上羽扇綸巾的諸葛亮，這些很難一言而盡，無處不在的認知落差，當然容易造成誤解與歧異，但只要有時間與耐性，終將可以化解。

蔡詩萍還忘了向蔣萬安市長介紹，二二八事件中更重要的主角人物，那就是全省可見，向外省同胞伸出保護援手的本省同胞，他們有些留下了姓名，更多的不為人知，他們人數眾多，否則當日嚴家淦、黃國書、朱文伯、孫運璿、陸潤康、汪彝定、歐陽予倩豈能逃出生天，安然無恙？但從李登輝、馬英九、陳水扁、蔡英文，每一個口口聲聲要銘記二二八的政壇人物，誰曾為這沉默的大多數英雄點讚過？

蔣萬安過往曾隨俗地說，到了二二八時，要面對過去，放眼未來，還要為所謂的「轉型正義」盡心力，殊不知綠營「轉型正義」所劃定的時間，無疑意味盟國接受日本投降，臺灣復歸中國版圖後，就陷入了黑暗中，完全有悖於歷史事實，愧對抗戰英烈，這才找來了蔡詩萍這樣一位「老師」，二二八的歷史真相依舊無法展現世人眼前，令人深感遺憾。

（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）