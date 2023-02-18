才上任18天，行政院發言人陳宗彥就被揭發曾接受性招待而不得不黯然下台，由於其過往形象不差，又是民進黨準總統候選人賴清德一手提拔的愛將，此次陰溝裡翻船，不僅斷送自己的政治前途，恐怕也讓誓言改革的賴清德臉上無光、備受嘲諷。更有甚者，對於民間評價幾近崩壞的民進黨又是重重一擊、雪上加霜，不難想像賴清德的總統路必定走得坎坷艱辛。

然而局外人豈會知道平常「唯賴是尊」的陳宗彥，其實私底下最在意的卻是「小芸有空嗎？」若非茶壺裡的風暴最終演變成同歸於盡的針對性報復，其誰能信？賴清德想要在民進黨建立的學倫制度、禁止黑金背景者進入黨權力核心、甚至提案處分疑似賄選的台南市正副議長邱莉莉、林志展，其導正黨風的努力固然值得肯定，但也因打擊面不僅對準英系，也傷及新潮流自家人，並引起正國會的叫陣，一場派系內戰就此展開。

在這場假改革與反改革之名所進行的派系權力鬥爭之中，一向被冠上「雙標黨」惡名的民進黨，也開始以揭密方式來質疑新任黨魁的雙標行徑。陳宗彥性招待事件只是賴清德真實人格與黨內威望一連串考驗的開始，在敵對派系眼中，賴清德是不是「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙標黨魁？就看他如何以黨紀處理陳宗彥的個案，而不是讓陳某自己辭官就算了。

權力是春藥，的確會亂性。不僅陳宗彥個人如此，整個民進黨又何嘗不是？首次執政的民進黨在掌權不久即出現扁家貪腐的醜聞，滾雪球式的加速發展，終於引爆2006年紅衫軍百萬人倒扁運動。2008年民進黨失去政權後，似乎收斂了一陣子。在群龍無首之際，蔡英文以乖乖女的非典形象一躍而為綠營共主，並在2016年總統大選獲得壓到性的勝利，使得民進黨得以二度執政。

照理說，民進黨二度執政誠屬不易，實乃人民寬恕原罪，給予改過自新的機會，蔡政府本該以戒慎恐懼、如履薄冰的心態，盡棄扁朝的虛華不實與貪腐沉痾，改而選賢與能、戮力為公。孰料蔡政府不此之圖，卻反其道而行，不僅對內無法有效解決青年就業、壯年低薪、老年安養問題，還讓台灣成為舉世聞名的詐騙王國；對外又採取「親美抗中」的躁進政策，不僅讓兩岸陷入兵凶戰危的險境，也讓我邦交國數目驟減至僅剩14國。追根究柢仍在於缺乏真才實學的「空心菜」，只有權力的考量，沒有專業的餘地，一切用人唯親，卻又識人不明，於是染黑的、染金的、乃至染黃的，蛇鼠一窩盡是五顏六色的倖進之士，誰料得到二度執政的民進黨竟毫無下限地變本加厲、沉淪敗壞。

民進黨對於權力的貪戀，一如餓狼對於食物的執迷。過往民進黨為求權力的極大化，總能在關鍵時刻團結一致、槍口對外，頗能展現「虎不食子，狼不噬親」的原始天性。然而，權力資源總是有限，綠營菁英的欲望卻是無窮，賴清德欲假改革之名，行黨內集權之實，等同讓各個派系人馬吞服大量的權力春藥，屆時藥效發作，亂了天性，恐怕就是一場骨肉相殘、腥風血雨的惡鬥悲劇。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）