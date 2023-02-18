前副總統呂秀蓮果然薑是老的辣，在參加21世紀基金會舉辦的「台海安全論壇」發表演說時，直指蔡英文總統的「四個堅持」：堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，雖獲台灣朝野接受，但去年G20「拜習會」後「是否已經開始腐蝕？」

拜習會後美國難支持

呂秀蓮認為，美國總統拜登去年11月與習近平會談後對外表示，美國承諾不支持台灣獨立，但次日中英文媒體均報導，拜登承諾的是「五不四無意」，除不支持台獨外，也不支持「兩個中國」、「一中一台」。呂秀蓮警告，當美國不只不支持台獨，「堅持PRC、ROC互不隸屬的根基是否開始動搖」？

呂秀蓮敏銳地觀察到拜登所提出的「五不四無意」中兩個隱藏版的內容，總統府、外交部卻默不作聲，到底是刻意忽視，還是有口難言，並不可知。拜登若真的做出不支持台獨、不支持兩國論的承諾，蔡英文的「四個堅持」恐難以為繼，蔡政府或許可以拖到任期結束，賴清德若繼續堅持這個立場，美國會怎麼判斷？

蔡英文執政近7年，第一任就職時宣稱將依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，然而大陸方面並不滿意，6年多年兩岸官方中斷協商，已經成為兩岸關係最大的危機。前年蔡英文提出「四個堅持」，其中尤以「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞」兩項影響兩岸關係最大，兩岸互信徹底破產。

這也導致大陸在美國眾議院議長裴洛西訪台後，發動解放軍圍台演習，從此改變由美國畫定、至今70年的台海中線現狀。既然蔡英文提出「兩岸互不隸屬」先行改變台海現狀，大陸方面也以軍事手段在改變現狀，台海成為俄烏戰爭後，全球關注最有可能會再爆發戰爭的區域。

大陸除了採取軍事手段當成改變台海現狀的政治工具之外，去年G20的「拜習會」，更取得美國總統拜登不支持台獨、兩國論和一中一台的承諾。白宮對此既不承認也不否認，不想因為台灣問題得罪大陸的心態再清楚不過，只是蔡政府充耳不聞，以為聽不到就沒這回事。

兩岸要和解才是關鍵

更有甚者，民進黨主席賴清德在競選黨主席時，放話不可以有「疑美論」，但是，近日舉辦的「慕尼黑安全會議」卻廣泛的討論美國是不可信任的國家，尤其是過去美國出兵伊拉克違反了國際法，那些對美國霸主地位持批評態度的人與國家，沒有忘記這一點，他們將美國出兵伊拉克與俄羅斯入侵烏克蘭的行為相提並論，這也是俄烏戰爭發生將近一周年，全球最無解的地方，也是全球無法團結應對糧食和能源價格上漲的緣故。

全球的「疑美論」源自美國本身，不是台灣自己不「疑美」，就能解決台灣或兩岸問題。反而台灣政治人物更該看清楚美國到底在說什麼、做什麼。如果一味的親美、不疑美，盲目相信蔡英文「四個堅持」的立場得到美國支持，才是台灣最大的危機。

呂秀蓮質疑「四個堅持」已經被腐蝕，只是一個警訊，更嚴重的是蔡政府一直操縱抗拒兩岸和解之門，除了小三通做半套，開放港澳客自由行，卻不開放陸客來台，也力阻大陸星雲弔唁團來台。特別是大陸希望擴大航點，蔡政府仍不為所動，這些都只會增加兩岸和解的阻力。

呂秀蓮批評蔡政府之餘，也提出兩岸和解之路，她認為兩岸「新時代」已經來臨，主張「一個中國」可以用「一個中華」取代；「統一」可以用「統合」替換。雖然老生常談，但在兩岸沒有新共識產生之前，仍是可以思考的方向，「中華民國」和「中華人民共和國」共同構成一個完整的中國，也可以討論。

如果民進黨不嘗試新思路，只是怠惰的認定已被腐蝕的「四個堅持」和「不疑美論」是處理美中台關係的良方，這不僅是民進黨邁向2024的危機，也是台海最現實的危機。