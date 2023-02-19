16世紀的公元1514年（明正德9），葡人歐維治（Jorge Alvares）首先來華請求貿易，後租居澳門，並使澳門成為東西方工商文化交流主要城市達200餘年，而後歐洲列強紛至沓來，才有農業中國，脫胎蛻變為商業中國的故事。其中以英國最具代表性，也是英國，把自以為上國天朝的華夏，搞得個四腳朝天，幡然夢醒，而毅然決然地辦洋務，廢科舉，踏上了至今已180年艱辛征程。

這180年的故事，雖曲折跌宕，但方向明確，成效斐然，今台海兩岸三地，香港、澳門的商業化近100%，台灣應90%以上，大陸在2021年城鎮常住人口達9億人，若以全社會中非農業人口數字為判定商業化程度的的標準，則大陸地區的商業化程度已至64%，大陸會成為世界工廠，從這數字上看，已非虛語。

16世紀、17世紀期間，一個600萬人口的英國，由農而變商為商業國，成為一個60倍的威尼斯，就不客氣稱雄世界，建日不落國；那今之華夏中國，人口14億，較今之英國人口6400萬為22倍之多，若由農轉商，豈非要出來1320（60x22）個威尼斯了。故現歐、美等商業先進國，著急到要抓瞎，不是沒有道理。

今之所謂美中博弈，若從這個角度看，其源由脈胳自更清楚，一個「軍工複合體」是現實的存在，較之蒙古或日本，是更強大而偽善的對手，華夏的蔣粉等、毛粉等們，似宜心平氣和，同心一德，呼應孫中山先生建設富強康樂新中國，以進大同的呼喊吧！

孫中山嚮往的世界大同、天下為公，是立基於「己立立人」、「己達達人」的王道基礎上。今商業社會的偏鋒發展，是「己立必壓人」、「己達必滅人」的國家社會的整體行為，而無各國各黨當權之別；中山先生在民13年（1924年11月）在日本神戶作《大亞洲主義》之演講，「究竟是做西方霸道的鷹犬，或是做東方王道的干城」，真是暮鼓晨鐘，對兩岸三地各種立場的子民們，值得警醒深思。

今中美博弈，已不是表面上民主、自由、人權之爭，倒像是宅心文明與貪婪無厭的對決。我這裡說打著「民主、自由、人權」大旗的美利堅為偽善，不是我獨出心裁的說詞，是做文抄公抄錄美國2001年諾具爾經濟獎得主斯蒂格利茲（Joseph Stiglitz）的感嘆：「美國民主早已背離林肯民有、民治、民享的理想，實質上美國民主己經變形為百分之一所有，百分之一所治，百分之一所享。」

假如他一人這樣說倒也罷了，另一做過聯合國經濟顧問的美國經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）沉痛地說：「美國政客已淪為企業的傀儡，選民則被漫天的廣告包圍和催眠。」另對民主自由體制堅信不移於經濟學家福山教授也說：「美國政治將日趨衰敗，因傳統的分權與制衡設計，已愈來愈深化而僵化，在政治兩極化的趨勢下，這個高度分權的體制，已經無法照顧多數人的利益。」

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】