國民黨台北市幾位年輕的市議員，最近槓上選區的同黨立委，認為國民黨必須世代交替，促進黨內新陳代謝，不過也有聲音為老驥伏櫪鳴不平，做得好何必被逼退休？外傳國民黨中央構想在提名辦法中納「大局條款」，只要初選競爭者都有實力勝選，將提現任或不具民選公職身分者。國民黨少壯派戰力超強，的確是近年來罕見的亮點，但年輕一輩的戰鬥藍無法出頭，這也是國民黨的「老問題」，不是嗎？

這批戰鬥藍面臨的問題不盡相同，出身藍營鐵票區是共同交集，大安、文山是公教區、港湖是本土藍地盤，羅智強早早宣布向外、向上出征，選區交棒給助理，但被黨中央處處圍堵，不太順心；游淑惠不畏綠白加持的高嘉瑜，專打前市長柯文哲市政議題而虎虎生風，光復港湖卻躊躇滿志；王鴻薇、徐巧芯強勢抓弊、猛擊綠營黨官，然而當批評民進黨院長們年事已高的老人政治，狂罵對手是雙標黨，望著同樣高齡的黨內同志不免語塞、嗯嗯哈哈。

翻查2014年九合一選舉國民黨敗選檢討報告，其中明明白白寫著「缺乏長期培育人才，理念與願景無法贏得多數青年認同」。在此同時，黨內中生代、年輕世代逐漸嶄露頭角，在民進黨網軍風生水起的網路空戰，假如沒有羅智強、王鴻薇、游淑慧、徐巧芯請纓出戰，國民黨的老將們，日子恐怕沒有這麼好過。

2022年九合一選舉是個藍綠網路駁火重要的分水嶺，王鴻薇踢爆林智堅論文抄襲事件，徐巧芯不遑多讓直搗陳時中網軍巢穴，民進黨不僅吃足苦頭，甚至成為敗選主因。可是不要忘了，這些國民黨年輕戰將，清一色都是台北市議員越級打怪，打得民進黨灰頭土臉。難道他們的下一步，還是在市議員的位子上繼續越級打怪嗎？再回看2014年敗選檢討的那句話「缺乏長期培育人才，理念與願景無法贏得多數青年認同」，不諷刺嗎？

民進黨有多少人從助理幹起，從市議員、民代，一路打拚、一手提拔上了部長……有個響亮的「幕僚世代」名號，反觀，國民黨的年輕人卻仍在排資論輩的政治桎梏中虛耗。剛剛當選台北市長的蔣萬安，「母雞帶小雞」光復了首都市長，現在對「公平的黨內初選」卻不置一詞，手握官股銀行、悠遊卡公司、農產運銷公司等資源，難道不能讓企業、市政治理有豐富經驗的資深議員一展長才？難道沒有在黨中央更多話語權？假如「溫良恭儉讓」和「戰鬥藍」無法融合，那就是一隻失職的母雞。

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