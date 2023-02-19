立法院開議，但細看新閣揆的施政報告，不但了無新意，虛應故事，也完全看不到任何針對當前民生困境與經濟蕭條的檢討與前瞻布局。只是虛晃一招，凸顯官員的傲慢和持續的黑箱、誤導。也反映民進黨政府從上到下政治掛帥、心中只有選舉，毫無興利的前瞻政策，也難怪內政部、文化部等部會的大撒幣政策紛紛出爐！根本是把老百姓當凱子，預算大筆大筆的編，人民辛苦的納稅錢大筆大筆的撒！

後疫情時代問題這麼多，包括國際動盪、經濟蕭條、通膨、物價、居住正義、詐騙橫行，乃至於社會貧富差距急速擴大，這些問題在施政報告裡，沒有檢討也沒有改進，看到的只有歌功頌德和吹噓施政積效；施政方針幾乎都是延續過去蘇內閣的政策？果真是新瓶裝舊酒，如果蘇內閣做得這麼好，又何必換人上台？

也難怪民間質疑，這次內閣改組除了蘇貞昌下台一鞠躬外，其他連大風吹都談不上；同一批人換來換去，派系分贓，換湯不換藥，像極熱了一遍又一遍的年夜飯，又怎可能有新氣象，又那來的前瞻觀點或政策？

民進黨九合一敗選的主要原因，就是民眾希望政府知所警惕，至少深自反省，注重民生問題，感受基層苦楚。但施政報告就這樣子虛晃一招、過水一下，絲毫不理會老百姓發出的訊息，民眾又怎麼能夠滿意？

要知道，現在國際間各國政府施政重點，都是在盡速解決民生與經濟發展問題，探討如何讓通膨與物價波動的衝擊不至於硬著陸，並降低對民生的衝擊。偏偏民進黨就是充耳不聞，對在野委員的提醒絲毫不予理會，也看不到國家大政方針。念茲在茲的只有選舉。難怪民間批評綠色政權真的是一個無知、無為、無能、無感的四無政府和傲慢政府！

其實早在兩年前，我們就提醒民進黨政府，國際經濟局勢看壞，可是兩年來，民進黨做了什麼？甚麼都沒有，完全不予理會！坐看問題一步步惡化！尤其當我們提醒通膨與物價高漲，主計長的回應居然是做了一個1.96的CPI指數，然後告訴全民，台灣沒有通膨問題，沒有物價高漲問題！

又如在野委員質詢官員蚵仔麵線一碗多少錢？沒有政府官員知道！我們問雞蛋價格為何節節上漲？綠官看似不上市場、不買雞蛋，不外食，所以看不到民生問題和民間苦難？民進黨是否執政太久了，已經完全無法感應民意，不知民間疾苦？

就以「還稅於民」為例，其實只是把從老百姓的口袋拿出來的辛苦納稅錢，還一小部分給老百姓而已，竟都不肯？還包山包海的要人民買單綠色執政錯誤政策的虧損。因此，國民黨的訴求只有一個，普發現金1萬塊，把超徵4950億的錢還一小部分出來給老百姓。

但連這麼卑微的主張，政府就是不肯！就一定要用特別預算的名目，把這麼多失敗政策的項目綁在一起，還要國會空白授權行政單位？這還能算是「還稅於民」嗎？和黑道的坐地分贓又有什麼差異？

綠色政權的愚民，從鄭文燦和陳吉仲站在雞蛋滿出來的貨架前宣傳沒有缺蛋就可以想見。尤其，行政部門真的不知道價格合理的雞蛋一上架即被搶購一空，也不知道小商家買不到雞蛋又不敢漲價，因為外食族的支出已經因為雞蛋狂漲跟著狂飆一年多了嗎？綠色政權不解決，還忙著搞大內宣，發動側翼帶風向？

更別提物價飆漲、水果滯銷、無薪假、低薪、房價居高不下、缺電問題、兩岸經貿等問題全都亟待解決，但政府只會出張嘴，只知道宣傳台灣是舉世滔滔的幸福之地，卻不知規畫、布局和及時因應，導致庶民與中小企業切身問題越拖越嚴重，甚至身陷困境。更別提還有些劫貧濟富的錯誤政策！

簡言之，民進黨政府這一連串放棄長期政策延續性，放棄調整上位政策的整體思維，只想治標不治本，往短期的補貼措施靠攏，甚或擦脂抹粉的做法，對人民與國家並沒有任何好處，拜託綠官們誠實面對問題、傾聽民意，就別再延誤診治因應的時機了！（作者為立委、律師）

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