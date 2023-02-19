眼看2024的總統大選即將屆臨，民眾黨的柯文哲率先表態，必選無疑；民進黨的賴清德，也在積極籌畫當中，想來也必當出線。但國民黨至今仍是渾沌一片，各方角力、傳言紛紛，群龍無首，讓支持的群眾心焦氣躁、惶惶難安。

國民黨中山頭林立，躍躍欲試的不少，雖明暗未定，聲望有參有差，朱立倫、趙少康、張亞中、韓國瑜、侯友宜，乃至新近冒出來的郭台銘，都擁有為數不少的支持者，其中堅持「非某不投」、「絕不投某」的，更是所在皆有。目前國民黨的局勢，頗類於2020年，各個浮出檯面的、隱身於檯面下鴨子划水的、觀望風向企圖倖進的，各有盤算，眼看著一盤原有可能的勝局，即將重蹈覆轍，又將淪為敗局了。

國民黨內多人角逐，如果是以公開、公正、公平的方式為之，擬訂出一個眾人皆可遵循，且同意「願賭服輸」，全力支持初選勝出，或是徵召而至的遊戲規則，本來也並不是壞事，最怕的是有人心懷不甘、認為是「非我莫屬」，卻暗中施手腳、扯後腿，寧可將總統大位拱手讓民進黨獲得，也不願做「扶龍王」的。以國民黨最擅長內鬥的過去歷史看來，其實隱憂早已浮現出來了。

國民黨內高來高去，各逞神通，這是常態，但還不是最可憂慮的，最讓人擔心的，是藍營選民的心態。藍營選民的主見之強、成見之深、意氣之偏，是非常令人駭異的，在「各擁其主」的心態下，對其他人選的排斥力道非常龐大，這與綠營選民完全服膺黨的決策的性格，大相徑庭。上頭的人渾沌未明，更容易使這些選民孤注而擲，互不相讓。不僅如此，民進黨還可以見縫插針，故意以虛假的民調高抬其中較弱者的聲勢，蓄意以錯覺加深此一混亂的局面，以收漁翁之利。

可以想見到的是，屆時國民黨無論推出任何人選，都必然有一段不會太短的紛擾時日，不甘心的選民，一定會對此人併力交攻，甚至會比民進黨來得更凶猛激烈。這是必然會產生的陣痛，而如若陣痛持續過久，等到好不容易平復下來，卻已是時不我予，就再也無法與對手抗衡了。

群龍無首，異議紛起，就是國民黨的現況。為今之計，只有在最短的時間內，迅速整合各方意見，訂出規則，及早推出一位最適合的人選，而且，必須約束這些有意參選的人，無論如何，都必須要公開表態，安撫自己的人馬，齊心協力唯一支持出現的人選。

因此，國民黨內的諸太陽，無論是大是小，都應及早表態，想選，就大聲說出來，不想選，就公開昭示，無須再扭扭捏捏、觀風望色了。國民黨也必須趕緊邀集所有的參選人，製訂出一個大家都能接受的初選辦法。當斷不斷，反受其亂，千萬不要再拖下去了。（作者為退休大學教授）

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