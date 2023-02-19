楊永明參選大安區立委，如果楊永明能從國民黨初選中順利出線，並在與其他競爭者中脫穎而出，這不僅是大安區的好消息，也是台北市民的福氣，當然更是中華民國的利多，同樣也是國民黨的祝福。楊永明有機會走出不一樣的路。

自林奕華轉進台北市副市長，或許蔣萬安與林奕華有特殊的考量，但讓大安區一整年缺少一席立委，不只引起大安區及台北市民側目，更讓國民黨在台灣的整體形象受到影響。選民出門投票，就是希望票投的候選人會在立法院發聲。如果再由傳統政治人物選大安區立委，難以使林奕華轉進的身影更加合理化。

如果大安區及台北市民，在下一次出門投票給國民黨時，知道投的對象是一個跨行轉戰政界，不同於國民黨傳統政治人物的人，應會更加心甘情願的投票，也才能對林奕華放下大安區轉進台北市副市長，給予某種程度的肯定。讓楊永明如此具備專業知識的候選人當選，對林奕華和國民黨的形象都是一種加分。

值此台灣處於國際政治風口浪尖之時，當中華民國身處美國和大陸兩大強權交鋒的最前沿，大安區、台北市、全台灣正需要一個具備國際視野，熟悉國際政治，認識兩岸關係及國家安全，最關鍵的是勇於在重大議題上發聲的候選人。幸運的是，楊永明正是恰好具備如此條件的最佳人選，更是當前唯一的人選。

楊永明出身於普通的家庭，父母親都不是國民黨權貴背景出身，楊永明不是政治人物的後代，楊永明父親正如他所言，不過是一大樓管理員及鋁門窗工廠的員工，但楊永明靠著自身天份及個人努力，從師大附中一路念到台大政治系、台大政治學研究所國際關係碩士、美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士。

楊永明不僅在學院的培養上具備紮實的基礎，更曾任行政院新聞局局長及國安會副秘書長。即使卸下公職依然在廣播等大眾傳播領域，經常發表個人對國際政治及時事的見解。近些年來，國民黨基層及藍營支持者最感遺憾的是，看不見國民黨民代具備國際知識，也不敢對重大國安議題發聲，明顯缺乏勇氣。然而，台灣已經被推到國際政治最凶險的最前線，台灣正需要楊永明這樣的人。

今日之政治，政客習於表面膚淺的諂媚及討好，除習慣於裹脅支持者，迫使其含淚投票，完全不思進取，不僅不願，也無心提升自我。台灣政治之所以流於無知和庸俗，這不僅是政客的不負責任及無能，也是選民的自我放棄與墮落。楊永明宣布參選大安區立委，是大安區、台北市民及全台灣向上提升的機會。

楊永明同樣需要體認到，眼下第一關是國民黨初選，而如何突出個人正向特質，讓民眾明確辨識出楊永明與其他競爭者的差異，自是重中之重。從政除了要放下身段，不迴避爭議，言簡意賅的闡明理念，更要基於事實勇於衝突。（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※