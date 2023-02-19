前行政院發言人陳宗彥11年前接受性招待案，時代力量黨團也收到通訊監察譯文的爆料。時力立委邱顯智說，爆料者應是孰悉法律的圈內人。

邱顯智表示，揭發公務人員涉嫌不法有其公益性，應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為。但是，不論是檢調還是律師洩漏監聽譯文，都嚴重傷害了司法的中立性，讓司法變成打擊異己的工具，讓人憂心。

11年前，台南的「司法」已經自我放棄了司法中立，成了為特定政黨打擊異己的工具。為什麼11年後，就不能透過爆料的「非常手段」，糾正當年司法甘為打擊異己工具的惡行呢？

真正讓人憂心的是，不論檢調、律師還是法官，勾串一氣，甘為執政者、特定政黨和政客打擊異己的工具！司法界明知政客不法、檢調收賄吃案，卻長期掖著藏著、不吭不響，同流合汙，那才是叫人憂心呢！

不論爆料者的心態為何，他糾舉了11年前的司法弊端，揭發了11年前陳宗彥的惡行劣跡、揭露了賴清德識人不清、用人不當的政治倫理缺陷。他的爆料，阻卻了11年前在台南得勢的那批檢調人員繼續為惡台灣，阻卻了一個劣跡斑斑的政客繼續霸占政壇要職，提醒了爭逐大位的政治人物，識人用人，首重品德操守。而他的爆料，也逼得法務部必須嚴肅以待，徹底查察，澄清法治。誰曰不宜？

從林智堅論文抄襲案、陳明通公版論文說、邱莉莉黑金綁樁、再到陳宗彥接受性招待爆料案，政客當知，「凡走過，必留下痕跡」，「不是不爆，時候未到」，「從前種種，來日報應」。當人民無力對抗不公不義不法時，爆料就成為最後的救濟手段，也未嘗不能形成嚇阻不法的隱性力量！

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