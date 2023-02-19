2月4日美國F-22戰鬥機發射新型響尾蛇飛彈擊落中國監視氣球的效應持續發酵。美方確信氣球並非民用，百分之百是「監視」氣球，具有情報蒐集能力。美國國務卿布林肯原打算訪問中國，因高空氣球事件而打住，他說該事件是對美國主權和國際法的明顯侵犯。

中國外交部則宣稱，高空氣球是民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空，完全是意外偶發事件。美國動用武力將其擊落，明顯反應過度。

美國國防部發言人萊德指出，過去幾年中國大陸高空監視氣球穿越美國上空，川普政府有3個，拜登政府初期有1個，這次是本屆政府的第2個。既有前例，為何等到這一次才擊落它？美國一些戰略專家認為，此前美國政府未能就高空氣球問題設定底線，導致中國變本加厲。當高空氣球1月28日飛越阿留申群島時，拜登就應該下令將其擊落，而不是拖到1周後才開始行動。

至今大陸政府似乎還未警覺氣球侵入美國領空帶來的嚴重後果，就是美國不再容忍中國「以民用之名達其軍事目的」之灰色地帶戰術。中國長年利用低於衝突門檻的行動實現其戰略目標屢屢得手，這次擊落高空監視氣球，是美國應對中國灰色威脅在政策上的重大修正。

美國國防部掌握情資顯示，中國監視氣球飛越美國領空，是一個運作多年的計畫，也是更大的「中國監視氣球計畫」的一部分，意圖尋找並監視戰略地點—包括美國本土大陸的一些戰略基地。美國企業研究所(AEI)高級研究員費拉里(John Ferrari)說，即使氣球沒有武裝，也對美國構成風險，因其可用來測試美國探測來襲威脅的能力，並找到美國防空預警系統的漏洞，也可能讓中國大陸蒐集衛星無法探測到的電磁輻射，如低功率無線電頻率，使中國大陸瞭解美國不同武器系統間如何進行通信。

美國電磁脈衝武器專家派恩(David Pyne)認為，北京很可能利用高空氣球進行戰略試探並警告美國，如果中國入侵臺灣，美國不要干預，否則中國有能力利用高空氣球，搭載核武器、超級電磁脈衝武器或炭疽病原等生物武器，對美國進行戰略勒索，迫使白宮屈服。這也許過於危言聳聽，但如果美國政府不嚴陣以待，中國高空氣球帶來的巨大風險確實存在。

為此，美國動用最先進武器系統擊落監視氣球，這不是小題大作，而是美軍以嚴格正規的作戰流程應對潛在敵情，向世人展示從目標識別、商定戰術到效果評估等一系列完整殺傷鏈的高效運作。這是一種戰術威懾，是美國應對中國灰色威脅在戰略上做出調整的具體實踐。

可以說，美國政府對中國大陸的灰色地帶戰術畫下紅線，中方一旦越界將不再猶豫、不再手軟。今後作為主權象徵的美國軍艦和軍機，若遭遇解放軍的灰色挑釁，是否主動反制還有待觀察。但有一點可以確定，中國遊走在低於衝突門檻下的行動空間將會愈來愈窄。（作者為資深媒體人）

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