本報推出「2024總統的格局」系列社論，提出國家當前的危機與挑戰，並指出未來應走的路，完全出於媒體的天職，外界卻指涉旺中與鴻海創辦人郭台銘之間的恩怨，這種抹黑完全背離事實，既侮辱了本報作為媒體第四權所堅持的大是大非，也小看了台灣所面臨的生存險境。

台海危局 民眾有機會選擇

對台灣的生存發展而言，2024的大選實在太重要了。先看大環境，美中台陷入向下的惡意螺旋，美中關係自川普後趨於緊張，新舊強權衝撞的修昔底德陷阱已難避免，差別只在衝撞的方式和程度。兩岸關係跌入谷底，對話機制切斷，官方無從溝通，民間交流受阻。為了挾制中國，美國特意對台灣展現友好，國會頻頻推出友台法案，這又與美國兩黨鬥爭有關。近例之一，便是美方打下中國氣球後，發現所謂的間諜行為很可能是一場烏龍，只是在共和黨壓力下，民主黨籍的拜登總統要作強硬表態。

對台灣而言，大陸與美國都非常重要，台灣不能捲入美中角力賽局，蔡政府卻一味親美仇中，甘為美國馬前卒，因而失去戰略自主性，又對大陸仇視、對交流猜忌，大陸從官到民完全不信任民進黨政府，軍機擾台、軍演圍台的動作愈來愈肆無忌憚，台海成了繼烏克蘭之後下一個最可能的戰火引爆點。美軍將領紛紛對中國入侵台灣提出預測，時間是2027與2025，而美國智庫「戰略暨國際研究中心」對台海之戰的兵推結果，即使解放軍被擊敗，美軍也只是慘勝，屆時台灣會如何焦土遍地、哀嚎遍野，更是可想而知。

蔡英文親美抗中的結果，台灣變成美中對抗的棋子，結果失去了兩岸的對話基礎，也失去堅守70餘年的台海中線，邦交國剩下14個，再也無法出席世衛與民航大會，台灣輸陸產品屢屢受限，衝擊業者生計，民進黨政府幫不了業者，卻藉機炒作反中情緒，導致兩岸人民之間的敵意不斷激化，從90年代以來辛苦累積的交流成果，不只歸零還呈現了逆轉。

因此，2024的大選何其重要。藉由這場選舉，台灣民眾有機會對國家方向作出新的選擇，揚棄舊有的錯誤路線，選出一位能把國家帶到新的正確方向、為子孫未來開創新生機的領導人。這是站在全民利益的立場，責無旁貸的大是大非，不容惡意之人抹殺汙衊。

生死存亡 參選人要有主張

如本系列社論所指出，美中對抗是危機也是轉機。美國更加需要台灣制衡中國，中國也更需要台灣助力維持和平，讓大陸可以平平穩穩發展經濟。台灣如何在兩強之間維持平衡，以微妙的政策，爭取更大的和平與外交空間，這就需要冷靜的智慧與靈活的政策。關鍵時刻，台灣需要一個大智大勇的破冰者，能恢復戰略自主，在美中之間維持平衡，進而恢復兩岸良性互動。

我們也指出多項民眾殷殷期盼的議題，包括化解政治惡鬥，回復民主法治；放棄錯誤過時的能源政策，提振低迷已久的經濟；貫徹司法改革，還給受害人司法正義；制止政治力量透過媒體、網軍及NCC操控箝制言論自由，讓所有的聲音都能得到尊重。此外，與民眾生活息息相關的居住正義、貧富差距、治安、詐騙擄虐與少子化等問題，在在需要新總統提出具體對策，否則台灣人民將陷在愈來愈凝滯的困境中，何以侈談社會的安和樂利？

以上種種，哪樣不是攸關台灣未來的生死存亡？哪項不是在為民謀福為國求利？哪裡是私人的恩怨？台灣是我們所有人深愛的家園，也是大家賴以成長茁壯的土地，為了國家的長遠利益，也為了替下一代打造和平安樂的環境，2024總統該具備什麼條件，要為未來提出什麼方向，全民都應該關切。本報系列社論提出諍言，目的在督促所有角逐大位者，包括賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘，及以「藍營共主」自居的朱立倫，講清楚他們的主張，讓選民做出理性、正確的抉擇。