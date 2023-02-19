究竟誰擋兩岸交流？上海市台辦副主任李驍東受台北市政府之邀率團訪台參加台灣燈會，再度掀起藍綠、統獨敏感神經，由於兩岸政治緊張及台灣尚未開放兩岸參訪等因素，為避免過度陳抗，訪團以「低調、單純、安全」等原則進行參訪，但卻傳出陸委會技術性刁難訪團吃宵夜、疑似對其「限制住居」。

將陸委會扣上「限制住居」的帽子的確有點大，畢竟一來兩岸民間專業交流尚未開放，二來依參訪交流規定，參訪團在台行程的確均須事前申報審查通過，如臨時變更也須提前上傳移民署系統報備審查。從目前台灣對於交流法規的角度來看，陸委會的確還能自圓其說，惟進入實際交流層面，確難脫刁難之嫌。

以公務參訪來說，既為公務，白天拜會加午、晚兩餐已是標準公務行程，在公務行程之外完全不給私人散步、購物空間實在說不過去，難道號稱民主台灣的治安有敗壞到其出門會有遭受攻擊的可能？令人匪夷所思！

實際上在疫情爆發前，兩岸兩會因政治基礎不足、互動已趨近於零，官方溝通管道中斷。雖兩岸民間交流並未中斷，但這段期間只要是省、市級涉台單位（如台灣事務辦公室、台灣同胞聯誼會）副主任或副會長級以上官員透過民間單位邀請赴台參訪，都要經過移民署召開的聯審會審核，邀請單位也都會被要求安排大陸赴台官員與陸委會或海基會的官員，在某個早餐或宵夜的場合私下「不期而遇」，藉此低調互動，如今陸委會連過去自己打開的管道都予以封閉，再度「綠能你不能」！

於此同時，民進黨這幾年來抗中的倚仗——美國的重要智庫、美國外交政策全國委員會（NCAFP）於16日公開呼籲由於COVID-19疫情緩和，兩岸應「盡快解除民間交流限制，設法重啟官方溝通管道」，並表示台灣強化防禦之餘更應增強基礎設施韌性。顯見美國對於兩岸不斷上升的敵意螺旋亦表達憂慮，也不樂見台海真的爆發戰爭。

有鑒於此，政府真的不應該一昧憑藉外部勢力鼓譟，把國家逼到戰爭邊緣，中國大陸統戰政策與手段有效與否，台灣民眾自有判斷。過去民進黨利用二二八事件、不當黨產作為選舉提款機。在這兩張牌逐漸淡化之時，剛好有一張「抗中保台」的新王牌，但這張牌不如同前兩項是單純的台灣內部問題，而是與民眾生活、國家安全息息相關的外部問題，用「春暖花開」取代「兵戎相見」，相信是台灣民眾的心聲，民進黨政府千萬別再說一套、做一套，否則終將為民眾所唾棄！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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