當一個題材廣受歡迎，很快就會出現貌似「雙生子」的作品，好比過去港片、韓片、國片常發現悶頭抄襲好萊塢電影的痕跡，近年來重視智慧財產權，起碼會取得原創者同意再進行改編，好比最近湯姆漢克主演的《超難搞先生》就是改編自瑞典電影《明天別再來敲門》，相同的溫馨情節由巨星演出，引起更多觀眾注意。

而影視平台盛行則帶出更有趣的變化，就是「公版」。近年受人注目的公版電影是2016年義大利電影《完美陌生人》，3對夫妻與一位單身男性友人聚會，玩起電話響起必須開擴音、收到所有訊息都要公開的試膽遊戲，沒想到眾人發現彼此關係都跟原本理解的不一樣。這部電影題材設定簡單、有趣又引人入勝，已經被21個國家翻拍，21個版本都帶出各國不同的文化與生活習慣，放在一起看，別有趣味。

另一個公版的好例子是2019年Netflix進行的影視實驗計畫《刑案偵訊室》，一口氣同時推出法、英、德、西班牙4個版本，刑案都不同，演員編導陣容也不同，但場景在同一個偵訊室拍攝，而且鏡頭與人物只在偵訊室、監控室與放置販賣機的樓梯間移動，完全不離開這些場景，甚至連配樂都是一樣的。

這個實驗太有意思了！4個版本都沒有任何動作場面，全靠偵訊室裡的對話攻防，逐漸揭露嫌犯內心。而且因為刑案題材不同，所在國的地點不同，看出不同的文化差異。

好比德國篇第一集鎖定東西德衝突，警探對嫌犯說：「有一件事是不會變的，東德人跟西德人是一定分得出來！」但這句話恰恰好打開了嫌犯的心房，原來他就是30年前藉機頂替西德人的東德人，這麼多年過去，他早就忘了自己身分的本尊還埋在土裡。

儘管每集的嫌犯不同，但各版本負責偵查的警探與上司是連戲的，有的長官是男性、偵查員是女性，有的則反過來。偵訊室裡是警方與嫌犯的鬥智，但鏡子另一端的監控室裡，則是個權力鬥爭的戰場，同樣透過對話來建立角色矛盾與張力，靠著精彩劇本塑造出四個看起來很像、但內容迥異的職場故事。

而且「公版」不是喊假的，劇本的設定也有架構可循。4個版本每一集都是45分鐘長度，到了33分時，都是最高潮的破案時刻，嫌犯都會在這個時間點露出破綻，然後收尾，這個「33分公式」就像影集懸疑但又低調的配樂一樣，蘊含了商業機密。而且在同樣場景下完成的系列作品，每一集都扣人心弦，不覺得重複、乏味或可預測，而且整體製作完全不用出外景，真可以說是最理想的「公版」。

目前媒體上最熱門的「公版」，就是林智堅在台大國發所的指導教授陳明通提出的「寫作公版」，他說這些看起來很像的論文，都是他為了學生「客製化」的論文寫作公版。真心建議陳教授參考《刑案偵訊室》，就算靠著公版架構、套用公式，只要用心醞釀，一定能端出精彩的內容，而不是如罐頭般的乏味作品。

（作者為作家）