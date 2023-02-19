陳建仁在借調爭議中上任，成為中華民國有史以來第一個「借來」的最高行政首長。71歲的陳建仁，6度借調為官，當過副總統再出任行政院長，卻依然抱著中研院特聘研究員的金飯碗不放，「留職停薪」保留優渥退路。

綠媒以江宜樺也是借調擔任行政院長，護航陳建仁，實在可笑，完全是胡扯一通。江宜樺自台大借調擔任馬政府的研考會主委、內政部長，4年借調期滿，即辭去台大教職，接任閣揆時，早已「孑然一身」；卸任更兩袖清風，未受任何酬庸，怎能跟將來卸任可繼續坐領49萬元高薪的陳建仁比？

陳建仁口口聲聲「學術研究是這輩子最愛」，但近25年來，有一半的時間捨下學術跑去做官，學官兩棲無人能及。兩年多前，他聲稱「放棄副總統退職禮遇」，實際上卻是走巧門，以「新聘」的方式輕鬆轉身回中研院，拿待遇更好的特聘研究員薪水，還不受退休年齡限制。

江宜樺卸任行政院長，尚未申請回台大任教，綠營就馬上串連抵制，不但讓他台大回不去，連他要回母校耶魯當訪問學人，也被綠營人士窮凶惡極海外追擊，而無法成行。耶魯也去不了的江宜樺，最後去了哈佛大學和史丹佛大學訪問，再到香港城市大學任教。他在海外3年半期間，父母相繼過世。2018年，江宜樺通過「三級三審」獲聘中正大學教授，綠營在卡管的同時，還不忘繼續追殺江宜樺，又故技重施連署反對，想要卡他到中正任教。不僅阻撓江宜樺返回台灣學術界，綠營更用「殺人未遂」等莫須有的罪名，以訟海策略騷擾他長達6年。

太陽花運動後，我到美國講學時，拜訪也在哈佛的江宜樺。雖然遭綠營鋪天蓋地的追殺，但令我印象深刻的是，言談中，江院長沒有一分怨懟，全是對台灣深深的關心和不捨。就是這份關心不捨，他回台後成立了「長風基金會」，集結民間力量，深入探討台灣面臨的內、外挑戰，為國家未來尋找出路，並提供青年國際交流的機會，開拓全球視野。

2018底，江宜樺應台大政治系邀請回母校演講，支持太陽花的學生鬧場，打斷他的演講、阻止他發言，並以不堪的言詞辱罵。受包圍的他拿起粉筆試圖在黑板上寫「請理性」三字，竟被學生搶奪粉筆、擦去字跡。當時我剛自美巡迴演講返國，剛下機看到新聞，對這種「邪痞者囂叫狼嗥」的追殺感到無比憤怒，連發兩篇臉書譴責。

但一如在學運時從行政院步行至立法院，即使慘遭奚落羞辱，仍展現民主風度與學生誠意溝通。4年多後再被只有仇恨的學生粗暴對待，江宜樺依舊豁達大度。他強調，「青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法」，還是很樂於與同學們在各種公開場合，針對太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。

心懷台灣，為國家為所當為，卻為此背負「鎮壓學生」的罵名，遭綠營無止盡追殺。如馬英九所說，從學運後來的發展、台灣內部情勢等各種角度來看，「歷史都欠江宜樺一個公道」。

名也要、權也要、利也要，算計個人利益，占盡各種便宜，陳建仁政務官與學術人的風骨氣節俱失；為「免疫橋接」強力背書，成為高端重要推手，白白浪費鉅額公帑。自己吃虧不可以，國家吃虧不打緊，絲毫不見天主教「聖墓騎士」不追求財富、權力的「守貧」精神。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，如長風基金會取名由來，江宜樺雖已遠離江湖，但江湖終會記得他，有一天定能達成他的政治理想抱負。至於人在江湖的陳建仁，還是趕快辭去特聘研究員職務，人民才有可能相信，他不是在垃圾時間數饅頭，而是真心想好好做事；或許，還能蒙天主眷顧，挽回點崩壞的形象。（作者為前總統府副秘書長）