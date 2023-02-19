鄰居有個小女孩，聰敏漂亮，惹人愛，只是家貧營養不良，顯得十分消瘦。有天我煮了兩個水煮蛋，用小毛巾包著送給她。小女孩滿心高興，一直用手撥動兩顆水煮蛋。看到她高興，我也高興，遺憾的是雞蛋很小，去超市買蛋時我就不停抱怨，怎麼雞蛋愈賣愈小。但是奇怪今天送給她的兩顆水煮蛋，並不小，而且感覺還蠻大的，難道我買雞蛋時錯怪超市了嗎？

小女孩的雞蛋

我跟小女孩說，趕快拿回去吃，不然冷掉了。小女孩說我吃飽了，蛋要拿回去，一顆給媽媽，一顆給弟弟，因為他們都營養不良，身體很差。說著她就跑了，但跑了幾步，又回頭說：「爺爺謝謝你，你是聖誕老人嗎？」

我說我不是聖誕老人，但小女孩肯定的說，你是聖誕老人，因為只有聖誕老人才會送禮物給人家。接著她又說，她將來長大了，也要做聖誕老人，她做鬼臉笑著說，聖誕老人有沒有女人呀？真是聰敏可愛又善心的小女孩。

原來是一場夢

講到這裡，我突然醒了，原來只是在作夢。附近並無這樣的小女孩，但是為甚麼會做這樣的夢呢？是不是因為俄烏戰事，看到許多悲慘的事，心中積壓苦悶無去處。或是上帝在告訴我，愛心還獻的不夠，要多多注意周遭苦難的人。

我在超市買的雞蛋確實比較小，為甚麼送給小女孩時，卻覺得蛋很大呢？我想上帝藉此告訴我們，獻愛心，無關實體的大小貴重，要緊的是看你的心。愛心夠，小雞蛋會是大雞蛋，否則大雞蛋看起來反是小雞蛋

陳樹菊的故事

台東有位菜販陳樹菊女士愛心捐款千萬元，被美國「時代雜誌」及「富比士雜誌」評為慈善英雄及百大影響人物，成為台灣之光。2010年11月又獲「港澳台慈善基金會」頒發愛心獎，當時我是頒獎人，親自頒獎給她，對她有些瞭解。愛心捐款千萬元，成為台灣之光。

其他捐款上億元、百億元的人怎麼沒有成為台灣之光呢？雞蛋在人看是小雞蛋，在神看卻是大雞蛋。反之，人看是大雞蛋，神看反是小雞蛋。所以我們只要努力獻愛心，雞蛋大小就由上帝來決定吧！

獻愛心的聖誕老人

這個小女孩，童心未泯，把雞蛋留給母親及弟弟吃。看到許多子女在父母年老體衰時，公然棄父母於不顧，真是強烈對照。這是不是因為這個小女孩還小，童心未冺之故。等到有天小女孩長大成人，結婚成家，還會將雞蛋留給年邁母親吃嗎？恐怕是個大問題。

最狹義的聖誕老人就是聖誕節時，將禮物放在襪子裡送給小朋友的人。廣義的聖誕老人，是時時獻愛心的人。這樣定義的聖誕老人，千千萬，但與需要愛心的苦難人來比，這樣的聖誕老人還是太少太少了。

聖誕老人不一定是老人，更不必是男士。人人時時皆可當聖誕老人。讓我們大家都來當聖誕老人，讓聖誕老人滿天飛，處處在。更希望這個小女孩，將來會成為眾人矚目的聖誕老人。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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