登陸參訪並拜會中共涉台高層的國民黨副主席夏立言一行，順利結束行程返台。夏立言認為此行達到預期目標，非常成功，返台時獨派僅有零星的抗議，正說明台灣社會對此行樂觀其成。但兩岸冰封非一朝一夕所造成，推動兩岸關係走出僵局，紅藍綠各方都有責任，都要多做有益之事。

紅藍綠三方良性互動

夏立言此次的意義，不僅在國共關係層面，更在兩岸關係整體氛圍的好轉，北京、國民黨與民進黨三方都出現了良性互動的跡象。首先毫無疑問的是，國共互信得到積累和恢復，夏立言在大陸多次重申九二共識、反獨的既有立場。在台灣，國民黨主席朱立倫也力挺夏立言，在九二共識問題上直指民進黨荒謬之處，國民黨內也不再像去年軍演後，對夏立言登陸傳出反彈聲浪。

2020選後，北京一度對國民黨兩岸路線出現懷疑和不滿，特別是王金平取消海峽論壇邀訪、朱立倫曾主張「親美反共」，更強化外界對國共關係生變的預判。不過，北京或許認識到2019年提出「謀統是九二共識之要義」、「一國兩制台灣方案」在台灣引發的疑慮，所以此次並未提出令國民黨登陸團為難的話語。另方面，藍營內部也逐漸認識到兩岸兵凶戰危，民進黨「抗中保台」破功，國民黨必須站出來傳遞台灣民意、反映在陸台人訴求，才能扭轉危局。

在國共互信積累的同時，民共也出現可以對話的跡象。國台辦主任宋濤首度表示，如認同九二共識，歡迎綠營人士到大陸，民進黨中央很快回應，歡迎宋濤來台。儘管短期內宋濤來台可能性微乎其微，紅綠立場亦南轅北轍，但民共之間至少產生了隔空對話的氣氛，值得珍惜。同樣，陸委會批准上海台辦副主任李驍東來台，雖然邀請方是國民黨執政下的台北市府，但上海團願意遵循陸委會「低調、單純、安全」原則，相信也來自北京的拍板，這說明大陸對民進黨政府治權亦有所尊重。

經濟決定政治，兩岸紅藍綠的政治氛圍之所以轉暖，關鍵原因是疫後兩岸經貿、社會交流需求大增，大陸有穩住外資和供應鏈的急迫性，蔡政府也必須面對台商、觀光業者對恢復兩岸交流急切的企盼。此次國民黨代表團除了在北京與陸方「談政治」，在上海、南京、武漢、重慶等地都「談經濟」，相信夏立言透過與大陸台商的深入對話，可以把更多訴求向兩岸執政當局反饋。這也再次證明，國民黨服務台商、為業界發聲，為產業創造機會的用心。

對台政策須感動人心

大陸須注意到，兩岸經濟關係這幾年受到疫情、兩岸政治、美中情勢等影響，出現不樂觀的訊號，包括兩岸貿易額下降、高端製造業脫鉤風險、中低端產業台商加速流向東南亞等。2018年大陸「惠台31條」一度掀起台灣人「用腳投票」赴陸尋覓機會的熱潮，但疫情3年不僅打斷上述進程，也增加了台灣民眾對大陸制度的負面觀感。

在此背景下，如何穩住兩岸經貿基本盤，吸引更多台商、台資特別是台灣年輕人、頂尖人才登陸就業創業，不僅需要釋出新一輪惠台利好政策，更重要是大陸治理效能的優化。

回到夏立言這次大陸行，固然綠營與其支持者未強烈反彈，但藍營支持者也顯得無感，主要是媒體報導都聚焦在夏立言與陸方對台高層、省市主管的一場場官式拜會，不容易觸動人心。北京對台需要令台灣人「眼睛一亮」的新政策、新論述。相對於重申九二共識、民族復興等既有概念，反而宋濤歡迎綠營人士赴大陸的表態，更令人興奮。

不過，宋濤邀訪綠營的前提仍是九二共識，其實這個詞本身意涵在台灣已經被窄化。反觀呂秀蓮提出「一個中華、兩岸統合」、施明德提出「金馬和平特區」等論述，早就超越了國共語境下的九二共識，將兩岸前途的探討提升到新的高度。如果北京提出感動人心的對台政策和論述，以務實、開放、建設性態度與包括綠營在內的所有台灣人對話，兩岸關係的下一次突破就在不遠處。