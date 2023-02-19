賴清德2月15日在民進黨中常會說，「相信台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。」他要再次呼籲，「無論朝野，必須一起堅守『自由民主的憲政體制』、『中華民國與中華人民共和國互不隸屬』、『主權不容侵犯併吞』、『中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志』這四個堅持。」

賴清德說，大陸的「九二共識」「裡面並無中華民國的生存空間」，這話沒說錯。中共官方向來主張，中華民國在1949年被中華人民共和國取代，就此滅亡了，那來的生存空間？「沒有2300萬台灣人民的主權」則是沒頭沒腦的命題，2300萬台灣人民以什麼名義主張主權？國際間有多少人承認？

人類社會的內外關係永遠是變動發展的，維持現狀是神話，沒有一個社會可以永遠維持現狀的，兩岸關係更是如此。證諸1949年以來的歷史，兩岸關係變化巨大，那一年是「現狀」，明年或過幾年會是什麼樣子，根本說不清楚。台灣與美國政治人物不斷地說台海要「維持現狀」，不是無知，就是欺騙或詭計，不論是哪一種，都對台灣人民不利。

「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是廢話，中華民國與中華人民共和國都不是國家，是中國內部的兩個敵對政權，既是敵對，當然互不隸屬，但依中國歷史而言，兩岸遲早統一，兩個政權至少一個不見，可能兩個都不見，出現新朝也說不定。

「主權不容侵犯併吞」看要對誰說，國家的主權是對外國主張的，台灣不是國家，連主張主權的資格都沒有。如果說中華民國是主權獨立的國家，那是對承認此政權的邦交國才有意義，對無邦交國說這樣的話意義不大。國際主流迄今都採行一個中國政策，兩岸之間根本不是主權之爭，是國家內部統治正當性與發展模式之爭。

「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」，看看幾年前伊拉克北部庫德族與西班牙加泰隆尼亞獨立公投的結果如何，就知道這個命題根本找不到現實條件，是多麼地無知或邪惡，不是自欺，就是存心欺騙台灣人民。

至於台灣的「自由民主的憲政體制」能否天長地久，這就要看台灣朝野共同的智慧。台灣內部喜歡玩弄國家認同遊戲，這就是對自己的「自由民主的憲政體制」具有否定的態度，面對強敵，藍綠政治人物繼續以謊言欺騙人民，逃避兩岸體制重大差異的根本癥結，這樣的政治體制有多少存活的可能？不難判斷。

賴清德因為要選總統，希望獲得蔡英文力挺，因此高舉蔡的「四個堅持」，討其歡心，但若將蔡的主張拿到現實的政治中分析檢驗，最終可能一個堅持都站不住。比較有可能爭取的是兩岸「自由民主的憲政體制」，但絕對不是民進黨所想的體制。

賴清德說，「自由民主是台灣人民經過無數的犧牲，前仆後繼才爭取而來的，也是今天中華民國台灣之所以屹立於印太區域，受國際社會支持的根本。」賴清德這話說得好，但不周全。我們的民主憲政是《中華民國憲法》施行的成果，能有這部憲法是抗日戰爭勝利的成果之一。當年固然也有台灣人民赴大陸投入抗戰，但人數極少，擔負抗戰責任的絕大多數人民是大陸同胞，其中有一小部分也隨同中華民國政府播遷來台，成為守護這部憲法的主力軍，他們的領導人叫蔣介石，正是民進黨假「正義轉型」鬥爭的對象，賴說此言極矛盾諷刺，也曝露了民進黨「邪惡轉型」的本質。

台灣和大陸是抹不掉的歷史事實關係與搬不走的地理關係，妄想抹掉這兩種關係而能搞好兩岸關係，就是水中撈月，淹死了也撈不到。台獨早在兩蔣時代就已命根斷絕了，務實的台獨工作者就是空幻的妄想者；國民黨說，務實台獨才是消滅中華民國，是說空話，卻不敢面對中共以消滅中華民國為職志，主張中華民國已經滅亡的事實，有什麼資格批評賴清德？在中共的邏輯中，怎麼可能有「一中各表」的空間，恐怕連心照不宣都沒有。

在極為嚴肅的兩岸關係上，藍綠陣營都極盡欺騙人民之能事，這是台灣最大的安全危機。

（作者為自由撰稿者）