《Taipei Times》是筆者長期閱讀的報紙，也是市面上唯一全英文排版的本地紙本日報（除「台北時報」四字中文）。日前台北時報一則頭版標題：「Only 51 countries stick to Beijing policy」吸引筆者目光。筆者試譯標題：「只有51個國家力挺北京政策」。報導內文間接指出並非北京聲稱的181個邦交國家均力挺北京的「一個中國」政策（policy），即「recognize the People’s Republic of China as the sole legal government of China, and agree that Taiwan is an inalienable part of China.”」（Taipei Times用字），筆者試譯：「承認中華人民共和國是中國之唯一合法政府，並同意台灣是中國不可分割的一部分。」

該報導試圖指出北京的「一個中國政策」或有「膨風」之嫌，固然引述學者意見但卻避重就輕；避開了「一個中國」所指為何？是中華人民共和國的北京政府或是中華民國的台北政府？也未梳理台灣是中國不可分割的一部分的真諦，忽略1971年聯合國大會2758號「排中華民國、納中華人民共和國」多數決歷史，更未談美國與北京建交公報用了承認（recognizes)或認知（acknowledges)等力挺（stick to）北京的「一個中國政策」（北京是中國的唯一合法政府及台灣是中國的一部分）的事實！

實際上，自1949年10月1日中華人民共和國成立迄今，全球就是有181個國家（包括美國、日本）與中共建立外交關係（diplomatic relations)，肯認北京是中國的唯一「合法政府」；同理，與中華民國建立外交關係的14個友邦則認為「中華民國」是代表「中國」的合法政府。因此「台北時報」的標題固然吸睛，內容卻欲振乏力。

基此，筆者擬從不同角度和讀者分享，兩岸人民如何正確面對兩岸關係之何去何從（包括統一或獨立等選項）；具體分析如下：

一、台灣的中華民國翻轉民主法治經驗，與大陸共享並共勉之！

除了經濟社會發展穩定，中華民國解嚴至今逾三十年，「政治產業」從一黨專政轉型政黨政治歷經三次政黨輪替，實現人民當家作主。正因多元民主，執政黨主張「台獨」等違反憲法「國家統一前」之國策才有舞台，甚至成了多次執政黨黨綱中「無法」（或無意）撼動的神主牌，如今有意角逐2024中華民國總統的民進黨賴主席，仍錯亂的以違反我國憲法的「務實的台獨工作者」自居。

好在中華民國政治產業逐漸成熟，去年的九合一大選證明，人民已用一張張選票反對蔡政府「抗中謀獨」、配合美國前議長訪台而淪為「世界上最危險地區」等政治操作。亦即中華民國從專制到政黨輪替之「良制經驗」應分享同為一家人的大陸同胞，共謀良制的早日實現！

二、大陸的中華人民共和國傲人的經濟發展，中國共產黨領導功不可沒，民主改革乃習主席完成「良制一國」最後一簣，非中華民國參與無以為功！

大陸從一窮二白到如今穩坐世界第二大經濟體，共產黨帶領經濟起飛功不可沒。但是，一味否定「中華民國」的存在，不但罔顧「台灣和大陸加在一起才是中國」的事實，更傷害了台灣地區與大陸「同為一家人」之中華民國國民感情。

此時，大陸應理解「台獨」是違反中華民國憲法且非台灣地區主流民意。筆者期待習總書記能與中華民國領導人共謀推動「國家統一」、中華民族復興之大業。

三、一個國家以一制為常態，「良制一國」是九二共識的升級版。

「良制一國」也是筆者當年給中國共產黨建黨百年之期許，正因人民在意理性「制度」之良莠大於感性「國家」的存在。故兩岸領導人首要避免戰爭成為千古罪人，並體認「良制一國」是「九二共識」的實用版與升級2.0版，勵精圖治邁向良制統一。筆者期待兩岸人民的日常問候語可以是「健康快樂、國泰民安、良制一國」！果如此，國家統一、民族復興、世界大同是有前途的！

（作者為哈佛國際法博士、超國界法學教授、良制一國的信仰者）