《Taipei Times》是筆者長期閱讀的報紙,也是市面上唯一全英文排版的本地紙本日報(除「台北時報」四字中文)。日前台北時報一則頭版標題:「Only 51 countries stick to Beijing policy」吸引筆者目光。筆者試譯標題:「只有51個國家力挺北京政策」。報導內文間接指出並非北京聲稱的181個邦交國家均力挺北京的「一個中國」政策(policy),即「recognize the People’s Republic of China as the sole legal government of China, and agree that Taiwan is an inalienable part of China.”」(Taipei Times用字),筆者試譯:「承認中華人民共和國是中國之唯一合法政府,並同意台灣是中國不可分割的一部分。」

該報導試圖指出北京的「一個中國政策」或有「膨風」之嫌,固然引述學者意見但卻避重就輕;避開了「一個中國」所指為何?是中華人民共和國的北京政府或是中華民國的台北政府?也未梳理台灣是中國不可分割的一部分的真諦,忽略1971年聯合國大會2758號「排中華民國、納中華人民共和國」多數決歷史,更未談美國與北京建交公報用了承認(recognizes)或認知(acknowledges)等力挺(stick to)北京的「一個中國政策」(北京是中國的唯一合法政府及台灣是中國的一部分)的事實!

實際上,自1949年10月1日中華人民共和國成立迄今,全球就是有181個國家(包括美國、日本)與中共建立外交關係(diplomatic relations),肯認北京是中國的唯一「合法政府」;同理,與中華民國建立外交關係的14個友邦則認為「中華民國」是代表「中國」的合法政府。因此「台北時報」的標題固然吸睛,內容卻欲振乏力。

基此,筆者擬從不同角度和讀者分享,兩岸人民如何正確面對兩岸關係之何去何從(包括統一或獨立等選項);具體分析如下:

一、台灣的中華民國翻轉民主法治經驗,與大陸共享並共勉之!

除了經濟社會發展穩定,中華民國解嚴至今逾三十年,「政治產業」從一黨專政轉型政黨政治歷經三次政黨輪替,實現人民當家作主。正因多元民主,執政黨主張「台獨」等違反憲法「國家統一前」之國策才有舞台,甚至成了多次執政黨黨綱中「無法」(或無意)撼動的神主牌,如今有意角逐2024中華民國總統的民進黨賴主席,仍錯亂的以違反我國憲法的「務實的台獨工作者」自居。

好在中華民國政治產業逐漸成熟,去年的九合一大選證明,人民已用一張張選票反對蔡政府「抗中謀獨」、配合美國前議長訪台而淪為「世界上最危險地區」等政治操作。亦即中華民國從專制到政黨輪替之「良制經驗」應分享同為一家人的大陸同胞,共謀良制的早日實現!

二、大陸的中華人民共和國傲人的經濟發展,中國共產黨領導功不可沒,民主改革乃習主席完成「良制一國」最後一簣,非中華民國參與無以為功!

大陸從一窮二白到如今穩坐世界第二大經濟體,共產黨帶領經濟起飛功不可沒。但是,一味否定「中華民國」的存在,不但罔顧「台灣和大陸加在一起才是中國」的事實,更傷害了台灣地區與大陸「同為一家人」之中華民國國民感情。

此時,大陸應理解「台獨」是違反中華民國憲法且非台灣地區主流民意。筆者期待習總書記能與中華民國領導人共謀推動「國家統一」、中華民族復興之大業。

三、一個國家以一制為常態,「良制一國」是九二共識的升級版。

「良制一國」也是筆者當年給中國共產黨建黨百年之期許,正因人民在意理性「制度」之良莠大於感性「國家」的存在。故兩岸領導人首要避免戰爭成為千古罪人,並體認「良制一國」是「九二共識」的實用版與升級2.0版,勵精圖治邁向良制統一。筆者期待兩岸人民的日常問候語可以是「健康快樂、國泰民安、良制一國」!果如此,國家統一、民族復興、世界大同是有前途的!

(作者為哈佛國際法博士、超國界法學教授、良制一國的信仰者)