人生吶，總是有很多活久見的，比如劉文正又被證實沒有去世。這件事呢，就到此為止吧，那是他自己的人生，他開心就好，因為他永遠不會再出來了。

如果你是一個影迷的話，那麼最近的一場活久見，就是梁朝偉先生竟然真的到台灣，出席《悲情城市》4K數字修復版首映會。該片將於2月24日上映。

媒體說梁朝偉已經十年沒來台灣了，他上次還是為了金馬50的影帝影后大聚會而來，那是他在公開場合的現身。其實這十年間，他到台灣看過好友張學友的演唱會，還專門來看張大春的書法展（這和傳言買一張機票去倫敦喂鴿子的偉仔作風很像啊）。

當天的首映禮宛若同學會。

梁朝偉聊起往事，非常感慨。說自己當年每天要從台北坐車去九份拍戲，來回三四個小時，就和侯孝賢在車上討論表演和文學。也正因為有這樣特別的經歷，梁朝偉總是比時代的香港演員，多了一份書卷與人文氣息，而這份氣息保持到現在，竟然成為一筆很大的「財富」。也是因為當年的啟發，他才愛上了文學。連他前幾年專門到台灣看張大春書法展，也是拜拍《悲情城市》結交的人緣所賜。

梁朝偉在《悲情城市》可是結交了不少好友啊。看高捷大哥對梁朝偉寵溺的小眼神，就知道他們當年關係是非常好了。

為什麼《悲情城市》的靈魂人物侯孝賢導演沒出現在首映會？

編劇朱天文老師為大家解釋了原因。原來侯孝賢導演去年9月陽後沒有完全恢復，在評估了健康狀況後，還是決定不參加這次首映會。不過侯孝賢請朱天文轉達說，他每天都在運動，希望能快一點恢復健康。

好遺憾啊，梁朝偉沒能見到侯孝賢。不過他們亦師亦友，侯孝賢去香港也會帶台版書給梁朝偉的。

在片中扮演大嫂的淑芳阿姨狀態特別好呢。梁朝偉在走下舞台的時候，還特別攙扶淑芳阿姨，場面溫馨。

梁朝偉14日現身《悲情城市》首映會，與影迷共度情人節。（牽猴子提供）

拍大合照的時候，因為要坐著影院的欄杆，梁朝偉全程扶著淑芳阿姨的背，非常貼心。

可惜扮演大哥的陳松勇於2021年去世了。當年他帶著靦腆的梁朝偉上綜藝節目的畫面，偉仔一定記憶猶新吧。

演員高捷出席首映會，直呼拍完《悲情城市》後，覺得身為電影人真的很驕傲。（牽猴子提供）

不管怎樣，這次已是《悲情城市》之後成員聚首最齊的一次了。

這次《悲情城市》經過修復後，在大銀幕上，大家會冷不丁發現一些熟悉的面孔。比如在華語地區相當有影響力的占星專家和主持人唐綺陽，被發現在片中扮演小舞女，竟然還有台詞。

原來，本名叫唐雅君的唐綺陽，當時是台北藝術大學戲劇系的學生，出演《悲情城市》算她的社會實踐。後來她當了一名配音演員，再後來就成為知名的占星專家和獲得金鐘獎的主持人。如今，但凡有要上的新片，明星都爭著要上她的直播宣傳呢。

林柏宏和許光漢為《關於我和鬼變成家人的那件事》上唐老師的吃播直播。不知道這次《悲情城市》會不會有演員上她的節目呢。

如果有的話，那一定是看起來很凶但是其實天生綜藝感十足的高捷大哥啦，自拍完《海上花》之後，高捷和梁朝偉也是近30年沒見了。

梁朝偉說他第一天拍《悲情城市》的時候，做梳化的淑珍姐分享了一盒涼麵給他，於是他在劇組就天天吃涼麵。這天首映會結束後，劇組大家夜宵，偉仔終於又吃到他心心唸唸的台灣涼麵了。

這次《悲情城市》修復版上映，海報受到影迷的一致好評，這套海報是由台灣著名海報設計師陳世川設計的。

梁朝偉（左）14日首映活動結束後，與高捷到餐廳享用道地特製涼麵。（牽猴子提供）

有一款以梁朝偉單人拍照為主題的海報，提案的時候並沒有被採用。但陳世川自己私心很喜歡，於是就去印了四張。沒想到梁朝偉真的來了，陳世川就把四張中的一張送給梁朝偉，一張梁朝偉簽名後陳世川自己留著，兩張送朋友（得多好的朋友啊）。

陳世川為了設計《悲情城市》海報，去年整整看了一個月梁朝偉，如今終於見到真人在面前了。

梁朝偉這次赴台是私人行程，所以很快就離開了。他這次並沒有見到「永遠不會再出現」的「寬美」辛樹芬，但不一定是遺憾的。

記得梁朝偉曾經說過他最欣賞的女演員就是辛樹芬了，不過辛樹芬卻沒有想當演員的想法，她也是為了救落跑的伊能靜的急才出演寬美這個角色的，沒想到成為經典。

辛樹芬讓人聯想到「死而復生」的劉文正。從她拍完《悲情城市》的最後一個鏡頭開始，她就去過自己的人生，而和電影無關了。

我們記得她，那就看她的電影就好。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）