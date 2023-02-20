媒體報導，針對前內政部部長徐國勇月前在自己所主持的政論節目上，公布立法院的監視器畫面，指涉同黨的立委何志偉「棄置『廢棄物回收』」前衛福部長陳時中的競選砂畫像。據悉，立法院近日業已完成調查，並強調未來的影像申請調閱條件將會更為嚴謹，「禁止翻拍」；對此，「受害者」綠委何志偉則表示，他會繼續捍衛全民的個資保護，好讓監視器不會成為恐怖的「監視武器」云云。

依據立法院的調查結果，去年10月24日係由「某兩位立委辦公室」提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後立委辦公室則派員至監控室查閱了相關影像，「基於釐清相關爭議」，則翻拍了影像的資料以為後續佐證；而經查，相關資料與影像確非由立法院的行政人員所外流，也「非立法院的『原始影像資料』」，後續未來的影像申請調閱方式將更為嚴謹且禁止翻拍。

坦白說，立法院的調查報告又再次顯現鄉愿、只想當「爛好人、毫無擔當」的企圖。一來，既然已證明非立院行政人員外流，顯見已有「不法嫌疑的『外力介入』」，二來，此番「被做文章」的翻拍影像事後也證明是經「有心人士『加工後』」的非原始影像資料，那麼，造成此一事件的「始作俑者」不就是那當初的某兩位立委辦公室嗎？試問，那其後該有的「司法追究」與「內部紀律懲處」，難道又是「佛曰不可說」嗎？

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