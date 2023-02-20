自由時報2月18日報導，針對中共解放軍侵台可能會讓戰火波及到日本，沖繩縣將於今年3月在先島群島（包含宮古群島、八重山群島）展開「台灣有事」演習，預估每天可藉由飛機和船隻運送2萬人到九州避難。

把「台灣有事」類比為「沖繩有事」，展開撤退百姓演習，未雨綢繆態度值得學習；但不免給人感到詫異。因為中共對於武力的立場很簡單，完全就是震懾台獨分子，而不是針對全台百姓；而日本政府卻聯想到沖繩先島群島百姓，其不安全感之深沉，令人咋舌。

相反的，當「沖繩有事」的時候，而台灣人卻顯得「無事」，即使面對強大的解放軍依然感到無感。

日本人強烈的不安全感

每個人都有不安全感，程度大小而已。嚴重的人常感到世界是危險的叢林，多數人（特別是中國人）是危險和自私的。他們常感到被拒絕、被孤立、焦慮、緊張、悲觀和不快樂，變得越來越內向，這似乎頗符合多數日本人的內向性格。

日本人是個極度缺乏安全感的民族，例如2018年11月，日本政府發布網路使用安心程度調查結果，有67.6%的日本人對於使用網路沒有安全感，他們前3個害怕發生的事情，分別是個人資料外洩、遭詐騙錢財、讓家人遇到危險。

再如，根據日本數據調查公司9月初針對日本16到69歲、近1200位民眾所做的調查，超過53.3%的民眾對於「面對面不戴口罩談話」感到非常不安，主要擔心傳染疾病的風險，但也有32%表示不想被看到整張臉，或覺得都已經習慣，現在拿下口罩，反而會覺得不自在。

此外，日本人的領地意識非常強烈，日本人總是想創造出一片屬於自己的地盤：從這裡到那裡是我的領地，請不要進來；同時，我也不會進入大家的領地。日本人與他人劃清界線待在自己的地盤時，會感到很安心。

一個沒有安全感的民族對自己的價值缺乏信心，不信任自己的能力，對於其他人（特別是中國人）也缺乏信任，常常擔心自己現在的安全狀態只是暫時的，遲早會感到失望，甚至因此走錯未來的路，遭遇挫折和痛苦。

可以這麼說，所有不安全感的根源都是恐懼。不安全感通常受到過去經歷的影響，例如軍國主義對中國的傷害，變成了負面的原罪印記。這個深深烙在日本人心裡的負面印記，不自覺把鄰國中國視為傷害自己的武力威脅，把過去日本軍閥曾經傷害過的中國百姓，轉嫁到先島群島百姓，因為日本人認為解放軍也會像過去的日軍一樣，殘殺先島群島百姓。

巷戰的無感

相對於近乎歇斯底里的日本政府，真正可能會「有事」的台灣反而顯得「莊敬自強、處變不驚」。先島群島百姓還可以後撤到九州，按理講，已經沒路跑的台灣人，更應該作出強烈的自衛措施，例如巷戰。

這大概是台日兩個民族的區別，日本人曾經經歷過屠殺與被屠殺，而台灣人不曾侵略過其他國家，只有被大量屠殺的經驗；只不過，這個慘痛的經驗被遺忘了。

也許是歷經太多「外來政權」的統治，再加上庸俗化世俗化的政府，現在台灣人的政治熱情不再澎湃。庸俗化世俗化的政府不敢鼓吹民族教育、宣導誓死反抗精神，反抗誰呢？反抗日本統治？反抗國民黨統治？一個不小心，人民反抗可能導致政權更迭。想著想著，還是把台灣的未來交給美國鐵拳吧！

然而，美軍真的靠譜嗎？在建設寶島成為「刺蝟豪豬」的企圖失敗之後，參考烏克蘭打巷戰頗為成功，美國參謀聯席會議主席密利將軍乾脆直接建議台灣採取巷戰，作為抵抗解放軍的終極戰術。

但我們必須說，巷戰在台灣根本打不起來。除了少數有外國護照的人可以跑路，絕大多數同胞只能待在家中無法疏散，無論在城市或在鄉間，哪裡是戰場、哪裡必然會造成大量的平民傷亡，還不包括參與巷戰的軍人。延長兵役役期只是巷戰的第一步，其它還有很多相對應措施。

其次，打巷戰還必須編組。哪些人有這個「榮幸」參與巷戰？首選當然是現役軍人，接著是後備軍人，最後就是廣大的人民群眾。如何編組是個大問題，我們不可能把一個步兵連直接丟到某個巷口或路口，這百餘人絕對是個活靶子。

參考俄軍在車臣首府格羅茲尼、以及瓦格納雇傭兵在烏克蘭的例子，最佳的編組就是以3到5人為一個基本作戰（偵察）單元，攜帶不同武器裝備靈活流竄在城鄉之中，看到敵情立即報告、看到敵人立即剿滅。即使人民躲在防空洞避難，若遇三兩解放軍也混在其中，而我基本作戰單元掃蕩至此，可能連避難的百姓也一起殺...

在這種情形之下，建立一個統一專責的全民防衛動員機構、以及建構一個高效的通信網是必須的。動員署必須定期實施全民巷戰編組演習，這樣才能鍛練民族精神與體魄。就算無法開展巷戰編組演習，也必須把通信裝備發放到每個作戰單元，定期進行聯通演練。

可是，一旦巷戰開打，解放軍必然對我實施斷網，這可怎麼辦呢？馬斯克的星鏈救得了台灣崩潰的通信網嗎？

再者，巷戰的最新打法是出動自殺無人機、陸戰機器人、高空氣球。高空氣球的正確用途是在戰場偵察與通信，正確的引導陸戰機器人和自殺無人機獵殺基本作戰單元，可以彌補偵察機和衛星的不足，這樣才能降低人命的損失。動員署做好準備了嗎？

最後，巷戰必然導致糧食和醫療短缺，各地的超商或大賣場很可能成為被掠奪的對象，更別說因巷戰而傷亡人們的處理。看起來，這個政府根本就沒有做好巷戰的準備。

小結

當前民進黨全面掌握國家機器，本來非常有利於建構一個「新型舉國體制」，組織並動員全國人力、物力與財力資源，集中對抗中共武力犯台的威脅。可是，巷戰是一個太沉重而說不出口的詞，想想還是用「混」的算了，反正任期馬上就到了。

日本可以把「台灣有事」類比為「沖繩有事」，而事事以日本馬首是瞻的台灣，卻不能把「沖繩有事」轉化為「台灣有事」，同樣是民主政府，怎麼咱們就是不行？

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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