行政院主計總處將於周三（22日）召開「國民所得評審會議」，修正今年的經濟成長預測，在風雨如晦的此刻，主計總處應秉持專業，調降今年經濟成長，保不保二，不應該有所顧慮。

全球景氣自去年第四季開始走弱，由於我國對外貿依賴甚深，經濟也隨之走疲，隨著出口衰退擴大，去年第四季我國經濟也出現2009年金融海嘯以來首次負成長，實質GDP年減0.86％。日前財政部公布今年元月出口更衰退逾20％，這或許是春節放了太多假所致，惟經過季節調整後，跌幅仍接近10％，顯示經濟前景並不樂觀。

出口連月衰退，反映全球供應鏈從上游到下游的庫存過多，各業正以減產來去化庫存，然而由於景氣比預期更差，以致庫存去化了數月，存貨不降反升，我國製造業存貨量指數由去年6月的135.2升至11月的146.7，這除了反映廠商過去的庫存太多，也反映景氣比預期更差，以致廠商減產、降載了半天，庫存依然扶搖直上。這也說明庫存要回降至常態水準仍需一段時日，可能比外界預期的今年上半年更久，而去化庫存的時間愈久，今年經濟成長的挑戰就愈大，莫以為這是製造業的事，在產業關聯的連動下，服務業也不可能自外於這一波不景氣。

除了出口、存貨這兩項指標反映前景不樂觀，去年9月～12月外銷訂單已連續四個月訂單下滑，至12月訂單衰退更達兩成，回溯歷年資料，這是2009年金融海嘯以來的最大減幅，不只傳統產業接單迭受波及，資訊電子業的接單也減逾兩成，這說明近月景氣走弱與過去幾年大不相同，波及層面之廣，影響力道之深，皆金融海嘯以來之最。

除此以外，國發會日前所公布的去年12月景氣領先指標，也連跌13個月，累計跌幅已升至8.1％，這個跌幅也是金融海嘯以來所僅見，領先指標有「春江水暖鴨先知」的先知之能，這同樣也指明未來半年景氣不妙。

從上述可知，台灣今年經濟展望是無法樂觀的，主計總處去年11月估今年經濟成長仍可達2.75％，惟自預測以來，出口、訂單、工業生產、存貨率逐月走疲，這個預測明顯過於樂觀，本次國民所得評審會必然要加以調降，至於調降到什麼水準？主計總處也不必自我設限，更無需有政治上的顧慮，該調降多少就調降多少，果真評估的結果無法保二，也該誠實反映，這樣才有助於政府施政步伐的調整。

大家應該還記得，2012年主計總處連續九度下修經濟預測這件事，當年立委屢屢消遣主計總處「連八降 」、「連九降」，甚至諷其為「九降風」，究其原因，就在於每次修正幅度太小，前四次調降幅度依序是0.2、0.19、0.28、0.06個百分點，如此微調，以致於需歷經九次下修才接近實際經濟成長。2012年經濟成長最初的預測是4.58％，初步統計1.26％，預測誤差不小。對於官方預測總是那麼樂觀，調降幅度總是那麼小，過去主計處官員總會說：「政府官員沒有悲觀的權利。」然而，政府官員固不需悲觀，但也應實事求是，試想當年若依據實況大膽調整，何至於連續九次調降而遭立委們揶揄？

經濟預測確實不易，但對於政府官員而言，難的恐怕不在於預測的技術，而在於政治的顧慮，莫說經濟成長預測這麼令人矚目的數字，就連逐月發布的統計欠佳時，統計單位也曾被怪罪過，好像經濟表現不好全是統計部門的錯。這種荒謬的官場文化行之既久，自然形成寒蟬效應，報喜不報憂遂成風氣，而在預測這件事上自然也就不敢依據事實大膽修正了。在這樣一個官僚體系裡，樂觀不知不覺就內化了，然而，這真是一大危機。

歷史學家黃仁宇曾指出：「中國歷代疏於數字管理，而傳統官僚主義的作風，真理總是由上而下，統計數字反映著上級的要求和願望。」過去數千年如此，今天還是如此，我們盼望新內閣要有新作風，閣揆陳建仁為中研院院士，學養深厚，應以科學家實事求是的精神，公開給予統計部門支持，務使其「只說真話，不說官話」，如此政府統計才會導向健全，政府統計公信力才能維繫，如此經濟預測也才有意義，更重要的是，陳揆才能在正確的資訊上，做出正確的判斷。