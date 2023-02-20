最近「流浪氣球」成為全世界注意力的焦點。僅僅名稱就有一大堆，從中國氣球，高空氣球，民用氣球，氣象氣球，偵察氣球，到間諜氣球。有趣的是 「天燈氣球」說，因為飄到美國時恰巧是元宵節，西方人不瞭解中國的天燈文化，不懂幽默，太可惜了。

美國對氣球的定位，先是無害氣球，等到飄出美國東岸，用飛彈將其打破，那時就鑑定為間諜氣球。代誌大條，說是侵害美國國家主權，大聲譴責。小題大作，至今餘波蕩樣。

在中美建交大陸改革開放以後，許多美國人去中國觀光。有一次，我去參加亞利桑那州圖桑這裡的書法示範活動，有人問我是不是中國人，我說是在台灣長大的中國人。我就問他有沒有去過中國，他回答說，可以說去過，也可以說沒去過。我心想，這人連yes or no的問題都不能回答，太笨了！回家以後一想，啊呀，這位老兄莫非是駕駛隱形偵察機的？原來太笨的人是我自己。

假如這個氣球真是間諜氣球，那只能算是中國文化中的「禮尚往來」的表現。有位美國記者問政府發言人，你說中國已經在偵察全世界四十幾個國家，那你沒在偵察的話，怎麼會知道？這個記者一點也不笨。美國不是連前任德國首相梅克爾的電話都監聽的嗎？

來而不往非禮也。如果中國等了這麼多年才真的用一個氣球來偵察，那實在是很客氣了。貿易戰和晶片戰開打已有數年，本來兵家就講究「知己知彼，百戰百勝」，放個間諜氣球沒啥了不起。

以其人之道還治其人，其實中國可能施展的招數確實不少，茲舉一例。美國船艦在南海穿梭，晃來晃去，侵門踏戶。說是自由航行無害通過，長篇大論，理直氣壯。來而不往非禮也。現在中國造船艦像下餃子，如果中國以其人之道還治其人，派船艦到加州外海自由航行，無害通過，將美國的長篇大論，一個字一個字照抄，不是更理直氣壯嗎？說不定還和俄羅斯來個聯合軍演，那時美國不會只是雞飛狗跳，用言辭譴責，說不定第三次世界大戰就因此爆發了。

還是希望中國領導人仍舊客氣一點，繼續以世界和平為念，以天下眾生的福祉為依歸。更希望美國和台灣的政客和軍火商不要做出唯恐天下不亂的挑釁舉動。

（作者為亞利桑那大學榮休教授；新書《以筆墨弘揚佛法：星雲大師與弘一大師》已由漢世紀出版）

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