台灣大學教授、台灣中央研究院院士和蔣經國基金會執行長朱雲漢於北京時間2023年2月5日晚9時因病去世。全球華人政治學家論壇和環球兩岸關係研究會於美東時間2月11日（北京時間2月12日）在線上舉辦了「朱雲漢教授追思會」，有近60位來自全球各地的華人學者參加。

追思會由美利堅大學教授趙全勝主持。會議莊嚴肅穆，正式開始前，朱雲漢教授生前喜愛的《梁山伯與祝英台：化蝶》的播放，和反映朱雲漢生平的幾十張照片滾動展示，把大家帶進了對朱雲漢教授的無限哀思與懷念。

會議的第一項內容是全體與會者默哀一分鐘，對朱雲漢教授的去世表示沉痛的哀悼。朱雲漢教授的好友、台北論壇董事長蘇起做了《朱雲漢生平介紹》的發言。做追思會發言的包括來自全球各地的朱雲漢教授的同事、同窗、好友以及受到過朱教授幫助和指導的年輕學者：吳玉山、賈慶國、石之瑜、呂傑、郝雨凡、陳純一、沈丁立、戎撫天、潘維、鄧中堅、趙宏偉、王正緒、周陽山、徐湘林。

接下來清華大學鄭振清教授代表朱雲漢教授的夫人孫自芳女士致答謝詞。王海良、孫太一等學者也在隨後做了即席發言。這些發言都表達了對朱雲漢教授深深的熱愛與思念，很多人還分享了自己和朱雲漢教授交往的經歷，點點滴滴，記在心頭，對他的突然離世，痛徹心扉，難以接受。大家都表達了一個共同的心聲：朱雲漢教授將永遠活在我們心裡！

趙全勝教授在最後的結束語裡，表達了自己對老朋友的深切悼念，朱雲漢的一生至少可以歸納為以下七個方面：

一、全球知名的政治學家：台灣「中研院」院士和台大教授，也是全美政治學會（APSA）唯一的一位華人理事。

二、思想深邃、學貫東西的大師：從「政治學本土化」 到民主化的比較研究，再到深刻認識東西方政治理論的同異，融合，與衝突。

三、卓越的社會活動家：長期擔任蔣經國基金會的領導者，也是全球華人政治學家論壇和環球兩岸關係研究會的創始人之一。

四、誨人不倦的老師：獻身於兩岸高教，桃李滿天下；熱情贊助各種學術研究。

五、廣受愛戴的好兄弟，好夥伴：謙謙君子，如沐春風，熱心助人，良師益友。

六、溝通台海兩岸的橋樑：遍訪大陸高校，熱心推動學術交流與學科建設，引領華人社會政治學的發展。

七、具有深厚家國情懷的愛國者：立足台灣，守護寶島，心繫大中華的發展，深刻認識中國復興的歷史意義和對世界格局的影響，推動祖國統一。

歷時三個小時的追思會在音樂播放與滾動照片展示中結束。《海外看世界》將在今後幾天裡陸續推出對朱雲漢教授的懷念文章。

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