2月17日，兩岸企業家峰會開春首場重要活動「文創聯盟•梅鶴雅集傳承系列」交響京劇《大唐貴妃》在北京國家大劇院隆重開幕。該劇由上海京劇院出品，史依弘、李軍主演，連演3天期間劇院座無虛席，觀眾熱情高漲，創造了國家大劇院傳統戲曲演出的盛況奇跡。

據悉，《大唐貴妃》2023國家大劇院版的演出，由兩岸企業家峰會文創聯盟協同國家大劇院、上海京劇院、弘依梅文化和梅鶴堂文化聯合主辦。

本次活動隆重熱烈、別開生面，不僅打造了一場開年文化盛事，也是兩岸深化文化交流的良好契機。兩岸一家親、兩岸一家人是兩岸同胞不變的主題，中華文化是兩岸同胞共同的精神根基，通過多姿多彩的文化藝術活動，和兩岸共同的傳統文化傳承創造和文創合作，講好中國故事，尤其是加強兩岸年輕群體對戲劇藝術、對中華傳統文化的認同，對於築牢中華民族共同體意識、增強祖國向心力具有舉足輕重的作用。兩岸企業家峰會希望文創聯盟及登高雅集後續系列活動圍繞立意創新、內容創新、組織形式創新為兩岸交流，人民福祉，祖國統一作出新的更大貢獻。

●梅花三弄春來早，我佔東風第一枝

自清末台灣首任巡撫劉銘傳請京班赴台演出以來，京劇就成為兩岸同胞共同的精神根脈，互促共長，交流和創作從未中斷，即使由於歷史原因隔斷一時，再相逢時，分明還是劫波渡盡，血濃於水。1987年兩岸開放交流以來，台灣更是掀起「國劇尋根熱」,拜師學藝、兩岸互訪，從同台演出到合作培育台灣京劇新苗，同胞攜手，共促發展，京劇已成為兩岸中國人聯絡感情的重要紐帶。

上海海納百川的城市胸懷，滋養了海派京劇的壯大綿延，呈現出與眾不同的多元創新。京劇藝術家與上海灘文化精英的往來合作，也催生了諸多神話劇和古裝新戲，融合了昆曲、仕女畫甚至歐洲戲劇而成。

《大唐貴妃》劇照。（中國台灣網 ）

以京劇梅派經典《太真外傳》為藍本，擴展創排的《大唐貴妃》，是新世紀以來最受矚目的京劇作品之一，是梅派藝術的集成之作，其中曾經驚艷世人的「翠盤舞」在當時驚鴻一瞥，又在近百年裡幾成絕響。

2001年由梅葆玖先生組織首排的《大唐貴妃》，在其前身《太真外傳》基礎上，又參考了白居易的《長恨歌》、白樸的《梧桐雨》、洪昇的《長生殿》等名篇名作，綜合梅派藝術的諸多成果，進行整合並創新而成，並在多方協作下，獲得巨大成功。此舉是繼梅蘭芳先生《太真外傳》之後，梅派藝術的又一巍峨豐碑。

《大唐貴妃》的首排，緣起2000年底的「上海國際藝術節」，梅葆玖先生與當時分管文化工作的上海市委副書記龔學平討論時，提到了父親梅蘭芳生前的一個夙願：對《太真外傳》進行改造，希望能與上海合作。這個想法恰逢上海全新的文化思路吻合，雙方一拍即合，終能打破「一團一戲」的藩籬，拉通傳媒和院團，彙集南北力量創排完成。在藝術創新上，創作團隊發現，京劇完全可以融合到西洋交響樂中，而且用西洋作曲法來創作京劇音樂和唱腔，有很大的空間。於是，《大唐貴妃》中就有了優美的《梨花頌》，上海申辦2010年世博會時，由漢堡交響樂隊演奏的《梨花頌》大受歡迎。

梅葆玖說：「《大唐貴妃》是繼承梅派傳統戲走出的新路子，是傳統京劇與歌劇、舞蹈、高科技結合的一次輝煌展示，是很好的實驗，也是鼓舞人心的大事。」

篳路藍縷，以啟山林；繼往開來，薪盡火傳。從《太真外傳》到《大唐貴妃》，梅葆玖先生完成了梅派藝術的二度創新。而本次改編和復排，則開啟第三代的經典和輝煌。

●牽繫兩岸血脈，合力「經典傳承」

不惟京劇，中華傳統文化藝術作為兩岸同胞的共同精神家園，從來都是血濃於水的親情媒介。

梅葆玖先生曾於1993年、1996年和2008年赴台演出和舉行講座，引發台灣不同年齡段戲迷狂熱追星，推動了戲曲這份珍貴的傳統文化瑰寶鮮活地在台灣存續。他身在大陸，一直與台灣戲迷持續互動；他在台灣的弟子魏海敏和他在北京的弟子胡文閣，曾在2016年央視中秋晚會、2017年全國台聯和中央電視台聯合主辦的「兩岸一家親——紀念兩岸開放民間交流30週年特別節目」等場合，同台獻唱《大唐貴妃》選段。

1993年，梅葆玖赴台演出。（中國台灣網 ）

借助傳統與當代、藝術與科技、東方與西方的不斷融合，兩岸親情不斷被連接，在這個過程中，《大唐貴妃》也起到了積極的作用。

雖然因為製作宏大、參與單位和人員眾多、演出成本高等原因，《大唐貴妃》很難全劇演出，更難以巡演，但這部巨作既已誕生，為梅派、為京劇、為海峽兩岸的文化交流，都做出了獨特的貢獻。首演時梅葆玖先生已屆古稀，直至將近耄耋，他一直為《大唐貴妃》的復演而奔走，不想竟於2016年駕鶴西去，心願遂成遺願。

梅葆玖先生去世前兩個月，曾與史依弘在北京相遇，他邀請史依弘一起重排《大唐貴妃》。「葆玖老師不僅希望復排此戲，同時，他更希望把該劇打磨成精品，一代代傳承下去。接到任務，我心裡就浮現出當時他滿懷期待跟我憧憬的畫面。」史依弘回憶道。

秉承先生遺願，再創傳世經典，2019年11月，《大唐貴妃》得以復排，由史依弘、李軍領銜。這齣戲一路走來，生動詮釋了梅派宗師和傳承者在變遷、發展和碰撞的歷史洪流中既堅守本色又融入時代的藝術精神。消失於舞台近百年的「翠盤舞」也被史依弘努力恢復，傾心演繹。

2023年，各方努力推動，《大唐貴妃》再度出新，作為「梅鶴雅集經典傳承系列」重頭戲，在京首演20年後，再度進京並登臨國家大劇院這一最高舞台藝術殿堂。

●攜手頂流IP ，共舉文化盛事

對於《大唐貴妃》，葆玖先生生前有兩個願望，一是能夠讓各地的梅派傳人學演、普及；二是由它代表梅蘭芳的藝術體系，光鮮地走向世界舞台。

2003年，《大唐貴妃》進京首演於北京保利劇院，京滬兩地演員同台，大型交響樂隊、西洋歌隊、女子群舞等藝術形式與戲曲程式交相輝映，營造出一幅盛唐與梅派同輝的絢麗畫卷，《大唐貴妃》也因此被稱為「集交響樂與大歌劇元素於一體的交響京劇」。

2023年，新版《大唐貴妃》再進京。追本溯源的堅守、融匯東西的胸襟、吸納當下的魄力，促成二十年後《大唐貴妃》登臨國家大劇院歌劇院的華麗舞台，這一莊嚴時刻即將被見證，並載入京劇藝術發展史。

《大唐貴妃》是梅派藝術的精品巨作，也是兩岸交流的重要紐帶，在兩岸各個年齡階段，包括年輕群中擁有眾多粉絲。此次展演是該劇首演20年後再進京，同時也是在中國舞台藝術最高殿堂——國家大劇院的首演。這樣一個京劇藝術的里程碑式節點與峰會在兩岸交流所 承擔的重要作用緊密的融與一體，體現了特別意義。

《大唐貴妃》劇照（中國台灣網 ）

《大唐貴妃》劇照。（中國台灣網 ）

《大唐貴妃》劇照。（中國台灣網 ）

《大唐貴妃》劇照。（中國台灣網 ）

（本文來源：中國台灣網）