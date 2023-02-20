伊朗總統萊希在北京大學演講歡迎一帶一路倡議。（大陸央視新聞）

2月14日至16日，伊朗總統易卜拉欣•萊希訪問中國。此次訪問不僅是萊希2021年8月就任總統後首次訪華，也是中國今年首次接待中東國家領導人來訪，釋放中伊加強合作的強烈信號。

如何分析中伊關係的提質升級？與中國的合作能否成功幫助伊朗克服西方制裁？中伊交往受到中國與沙特等阿拉伯國家關係等地區形勢的影響，中國如何權衡？中國中東學會副會長、上外中東研究所教授劉中民向觀察者網表達了自己的看法。

觀察者網：伊朗總統萊希2月14日開啟為期三天的中國之行，訪華期間，雙方發表《中華人民共和國和伊朗伊斯蘭共和國聯合聲明》（以下簡稱《聲明》），聲明談及戰略關係、經濟合作、國際和地區問題等，您認為這份聲明的亮點有哪些？

劉中民：主要有三大亮點：第一個亮點是特殊的背景。在當前大國關係格局、地緣政治格局、國際秩序面臨嚴峻挑戰，特別是中國和伊朗目前都與美國關係比較緊張的背景下，中伊雙方能發表這樣一個聯合聲明，自然會引起國際社會的高度關注。

然而，西方對此卻解讀為——「中伊聯合起來反對西方」。中國和伊朗一再重申，這是中伊雙方關係發展的自然結果，兩國的合作不針對第三方，也不是美國的壓力促使雙方走到一起。

近些年，中伊關係一直不斷推進。2016年，習近平主席訪問中東時也訪問了伊朗；2021年，雙方簽署了全面合作計劃。

中伊關係的發展有其自身邏輯，不完全是受美國壓力的影響，但當前國際及地區環境特殊，特別是俄烏衝突長期化，伊核協議「前途渺茫」，伊朗向俄羅斯靠近，在這個背景下，中伊雙方自然要通過發展關係為未來謀劃。

《聲明》涉及當前重大國際和地區問題，既是中伊關係發展的歷史延續，也是對當前國際地區形勢變化的反應。

點擊查看大圖

第二個亮點是內容全面。《聲明》的內容包括政治、安全和防務、經濟和發展、教育和文化、重大國際和地區問題等，涉及了雙方關係的各個領域。

在國際和地區問題上，《聲明》談及了很多問題，比如說人權問題、反恐問題、伊核協議、海灣地區安全合作、巴以問題、也門問題、烏克蘭問題等非常現實的地區熱點。

第三個亮點是直面複雜現實問題。《聲明》沒有迴避一些更加複雜的現實問題，雙方對一些重大的國際及地區問題表達了共識。在雙方的核心利益問題上，雙方承諾支持對方維護國家主權，維護核心利益。

比如說，提到波斯灣地區安全問題時，伊朗認同中方提出的全球安全倡議；在伊核問題上，《聲明》中也有了更清晰的表述，直接指出了「美國單方面退出伊核協議是當前局勢的根源所在」。

而且，《聲明》含蓄地批評了美國和西方把國際原子能機構政治化的做法——雙方表示堅決反對一些國家將國際原子能機構監督協議落實工作政治化的企圖，指出機構的總幹事也應嚴格根據機構原則規定來履職。

《聲明》中談及敘利亞問題和巴勒斯坦問題，這是兩個比較突出的中東地區問題。在土耳其和敘利亞發生地震的情況下，雙方強調了敘利亞問題的政治解決方向。目前，美國雖然給予了敘利亞一些援助，但仍沒有解除對敘利亞的制裁，這給援助造成了很大的困難。

巴勒斯坦最近的形勢也相當嚴峻。《聲明》指出，雙方支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。其中，相當長一段文字是關於也門問題，呼籲有關各方向也門運送人道主義援助，指出要停止干涉也門、促進也門人之間對話等。

由於也門問題涉及到沙特和伊朗，涉及到也門政府與胡塞武裝之間的複雜關係，所以《聲明》其實向外界傳達了一個信息，即聲明事實上並未迴避伊朗與沙特雙方之間的分歧，並倡導通過對話解決也門問題。

沙特和伊朗長期存在一定的矛盾，但這次萊希來訪，他表示願意與阿拉伯國家共同推動地區安全，釋放了一種積極的信號。

另外，關於阿富汗問題，《聲明》強調了維護阿富汗穩定的重要性，阿富汗正好處在中國跟伊朗中間，阿富汗的穩定與中國和伊朗切身相關，雙方表達了在阿富汗問題上進行合作的意願。

此外，伊朗還表示歡迎中方關於金磚國家擴員的倡議。這傳遞出一個信號——伊朗下一步很有可能會提出加入金磚國家。同時，伊朗加入上海合作組織後，會在上海合作組織框架內發揮更大的作用。以上這些話題都表現出此次《聲明》的現實針對性。

觀察者網：根據伊朗媒體發佈的數據，中國目前是伊朗最大的貿易夥伴，2023年中國與伊朗之間的貿易額有望突破300億美元。此次訪問，伊朗經濟部長和中央銀行行長也陪同跟隨，外界認為經濟色彩濃厚，中國和伊朗的合作是否將會迎來實質的進展？

劉中民：《聲明》裡是這樣表述的：「雙方願共同努力落實中伊全面合作計劃，繼續深化在貿易、農業、工業、可再生資源和基礎設施等領域的合作」。

另外，今年將在德黑蘭舉辦中伊經貿聯委會的第十八次會議，伊朗方面也表示會積極參加在中國舉行的進口博覽會、服貿會和經貿展會等。「一帶一路」倡議和全球發展倡議也在《聲明》裡有所體現，這些應該是兩國今後合作的重點。

與此同時，看待中伊合作問題既要立足長遠，還要面對現實。從長遠來看，中伊雙方加強經濟和發展的合作是大勢所趨，但也要看到現實的困難。

比如說，2021年就已經有了全面合作計劃，但全面合作計劃的具體推進並不如預期那樣迅速和順利，主要原因就在於伊朗遭到美國的制裁，美元的霸權地位以及美元在國際大宗商品、能源領域的定價能力，特別是美國對伊朗的制裁加強都影響著雙方的合作。

那麼，結合伊朗自身的處境，我認為未來的合作有兩個可能的趨勢：

第一種，中國和伊朗把美國的制裁拋在一邊。在這種情況下，兩國要創造出新的機制，特別在金融領域推進人民幣交易。畢竟，在美國主導的國際機制下合作是困難重重的，如果想全面推進合作，只有去探索新的機制。

另一種趨勢是中國和伊朗做到相互理解，將合作循序漸進。雙方可能在一定時期內很難徹底擺脫美國主導的國際體系，只能不斷探索，尋求雙方之間建立新合作機制的可能，面對美國這個中伊經貿關係發展的重要外部障礙，在現有機制的背景下，不能操之過急。

我覺得第二種趨勢是更加現實的，雙方既需要探討可行的合作方式，也要正視美方製造的障礙。

觀察者網：在第二種趨勢更為現實客觀的背景下，您是否會認為中伊合作，對幫助伊朗克服西方制裁的作用不是那麼樂觀？

劉中民：目前中國和伊朗的合作更多強調的是戰略意義。從戰略層面看，在伊核協議談判無望，中東地區形勢劇烈變化，伊朗國內壓力上升的情況下，加強中國跟伊朗之間的全面合作對改變當前伊朗的處境還是有所幫助的。即使雙方的合作面臨再多困難，兩國合作加強還是會給伊朗在經濟領域帶來一定的利好。

觀察者網：對於萊希總統訪華，法國世界報評論說「這是伊朗和中國強化反西方團體」。您如何評價美西方的態度和做法？

劉中民：21世紀第三個十年以來，整個國際格局，歐亞大陸的地緣政治、大國關係都在發生深刻的變化，特別是美國美國的戰略重心從反恐轉向大國關係，導致其對外戰略也發生了重大變化。

之前，美國國家安全戰略重點都是俄羅斯，近幾年不斷提升對中國的戰略認知，大國關係在全球治理合作中遭到了嚴重的削弱。

目前國際形勢有兩個突出表現，一是美國與俄羅斯在烏克蘭問題上的對抗長期化，二是中美關係持續走低，特別是美國對「氣球事件」做出過度反應，雖然沒有走向全面對抗和衝突，但戰略競爭不斷升級。

烏克蘭危機以來，美西方不斷推演，試圖用美國地緣戰略理論家布熱津斯基在《大棋局》中的預言——中國、俄羅斯、伊朗聯合對抗西方，用這個理論來預判未來國際體系的可能走向，現在中伊、俄伊關係不斷加強，不可避免地引起美西方用「新冷戰」的視角去看待。

用零和博弈的思路來看待理解當前的中俄、中伊、伊俄關係的發展，折射出美西方在戰略思維上已經陷入了嚴重的極化。

他們一方面不斷「抱團」組成小圈子，比如北約東擴是烏克蘭危機背後的重要根源；在亞太、印太地區針對中國，美國拉攏日本、印度和澳大利亞組建所謂的「四方聯盟」，本身就是在為「亞太北約化」打下根基。

在中東地區，美國也在拼湊「中東版北約」，比如舉行了I2U2機制（以色列、阿聯酋、美國和印度），儘管收效不如預期。當前，美國不斷組建陣營來對抗俄羅斯、中國和伊朗，這是歐亞地緣政治的重要變化。

實際上，中國與美國的做法可以做一個對比，美國與西方、印太、亞太地區國家的合作，更多是針對戰略假想敵，以軍事同盟的性質進行政治與安全的合作。

中國和伊朗不是安全軍事同盟，更多涉及到雙邊關係、政治、經濟、文化以及交換在地區問題上的看法。

美國一方面不斷強化地區同盟體系，另一方面，又對其他國家的正常關係發展做出過分的解讀，這是近年全球治理、地區熱點問題受到衝擊的重要原因之一。

觀察者網：與中東的交往中，中伊關係也會受到中國與沙特等阿拉伯國家關係等地區形勢的影響，如何平衡中國與這些國家之間的關係？

劉中民：中國與中東國家開展關係有自身的長期優勢，中國在中東地區沒有殖民侵略擴張、霸權擴張等歷史恩怨。

從外交政策傳統來看，中國長期秉持「不干涉內政、不扶植地區代理人、不拉一派打一派」的立場，中國與阿拉伯國家、伊朗、土耳其、以色列都保持了良好的關係。儘管與土耳其、以色列的關係發展受到西方制約，跟伊朗交往也要考慮到伊朗與阿拉伯國家之間的關係。

整體而言，中國在中東更多是一種經濟合作，伴隨著中國對中東地區在政治、安全、地區事務上參與加深，未來中國與中東不同國家地區可能會出現一些問題，我們對此要在思想上有所準備，要更加清楚地認識到中東地區問題的複雜性，準備一些應對方案。

從積極方向看，中國直面中東地區的複雜性，而不是避而不談，去年《中華人民共和國和海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會聯合聲明》中，涉及到阿聯酋與伊朗的島嶼爭議問題，可以說是阿拉伯國家方面要求的反映，引起了伊朗的一些不滿。這次《聲明》中關於也門問題的表述，某種程度上也會引起沙特方面的反應。但中國並不會挑撥雙方的矛盾，相反會多做解釋，並支持沙特和伊朗進行對話。

萊希總統在人民日報的文章裡講得很清楚，伊朗願意與阿拉伯國家合作，他意識到未來海灣的安全離不開伊朗與阿拉伯國家的共同參與。

中國與伊朗、沙特都保持了良好的關係，可以在他們之間發揮溝通的作用，中國開始逐步認識問題的複雜性，這是未來中國參與中東事務不可迴避的問題，同時也要看到處理中東問題給我們帶來的壓力和挑戰。

2021年中國和伊朗簽署合作協議，阿拉伯國家也是頗有微詞；去年中阿峰會召開後，伊朗方面有一些不和諧的聲音，但是中國擅長積極調整，去年習近平總書記訪問沙特後，後續胡春華副總理也訪問了伊朗，這是一個增信釋疑的做法。

未來，在中東地區安全問題上，如果中國能夠做一個溝通者、協調者、甚至是斡旋者，有助於海灣地區安全穩定，這恰恰也是中國安全觀——共同、綜合、合作、可持續安全觀的體現。

合作既要正視問題，又要解放思想、積極應對，其中又要保持動態協調，避免中國在沙特、伊朗之間失衡。實際上，近幾年中沙、中伊之間的互動交流都是沒有問題的。（作者為上海外國語大學中東研究所教授，中國中東學會副會長）

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※